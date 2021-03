Corona-Ticker Oberbayern: Hoffnung auf kleines Tollwood-Festival

9.40 Uhr: Kreis Erding bewirbt sich als Modellregion für kontrollierte Öffnungen

Auch der Landkreis Erding will sich als Modellregion für kontrollierte Öffnungsschritte in Corona-Zeiten bewerben. Das bayernweite Pilotprojekt soll zum 12. April starten. "Ich glaube, dass das der richtige Weg ist", sagt Landrat Martin Bayerstorfer (CSU); „Mit den mittlerweile zahlreichen Testangeboten, gerade auch den Schnelltests, und der zunehmenden Zahl an Geimpften sind wir jetzt in einer guten Ausgangslage, um zu prüfen, wie sich Öffnungen in Kombination damit auf das Infektionsgeschehen auswirken.“ Mit Ballungsräumen in Erding und Dorfen, dem Flughafen sowie gleichzeitig seinen ländlichen Regionen bietee der Landkreis hervorragende Strukturen, um sowohl in städtischen als auch ländlichen Gebieten die Auswirkungen von Öffnungen mit verstärkten Tests sehen zu können.