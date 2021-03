Corona-Ticker Oberbayern: Saisonende der Skigebiete

16.28 Uhr: Nur noch Landkreis Landsberg unter Inzidenzwert von 50

In Oberbayern liegt nur noch der Landkreis Landsberg am Lech (44,9) unter dem 7-Tages-Inzidenzwert von 50. Das geht aus den Zahlen des Landamtes für Gesundheit (LGL) hervor. Über dem Wert von 100 liegt der gesamte Südosten Oberbayerns, der Norden (Ausnahme Landkreis Eichstätt: 82) und der Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Die Stadt München liegt bei 86.

Insgesamt meldet das LGL für Oberbayern 451 Neuinfektionen seit gestern.

16.20 Uhr: Wirtschaftsverbände: Rosenheim soll Modellprojekt für Öffnungen werden

Die Rosenheimer Innenstadt soll Modellprojekt für kontrollierte Öffnungen werden, so die örtlichen Wirtschaftsverbände. Sie fordern, dass in der Stadt getestet werden soll, wie die Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens umgesetzt werden kann. Das meldet die IHK für München und Oberbayern. Vorbild könne Tübingen sein. Dort bekommen die Menschen mit einem negativen Schnelltest Zutritt zu Geschäften, Kultureinrichtungen und Außengastronomie. Die Innenstadt soll so wieder eine Perspektive bekommen. IHK, City-Management und der Rosenheimer Einzelhandelsverband befürworten solche Modell-Projekte. Gemeinsam mit der Stadt könne man Tests und digitale Kontaktnachverfolgung organisieren und für ein engmaschiges Kontrollsystem sorgen.

14.18 Uhr: Polizeieinsatz bei Gottesdienst mit 130 Besuchern

Rund 130 Männer und Frauen haben einen Gottesdienst in München besucht - erlaubt waren nicht einmal halb so viele Besucher. Das Hygienekonzept für die religiöse Zeremonie sei von 60 Teilnehmern ausgegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Zeuge hatte beobachtet, dass viele Menschen in das Kirchengebäude im Stadtteil Neuperlach gingen, und den Polizeinotruf gewählt. Den Angaben zufolge trugen die Anwesenden am Sonntagmorgen zwar Masken, viele von ihnen hielten aber den Mindestabstand nicht ein.

Auf Anweisung der Polizei verließen dann so viele Besucher die serbisch-orthodoxe Veranstaltung, dass das Hygienekonzept eingehalten werden konnte. Der Veranstalter wurde wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz angezeigt. Gottesdienste sind trotz Corona-Pandemie erlaubt, aber nur unter Auflagen, wie ein Polizeisprecher sagte: "Es muss ein Hygienekonzept geben, und es dürfen nicht mehr Personen teilnehmen als darin vorgesehen."

14.15 Uhr: Ingolstadt: drei Tage in Folge über Inzidenz von 50 - Maßnahmenverschärfung

Nachdem Ingolstadt drei Tage in Folge einen Inzidenzwert über 50 erreicht hat, gilt ab Mitternacht eine Corona-Maßnahmenverschärfung. Das hat die Stadt Ingolstadt bekanntgegeben. Die Regelungen für die 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 bedeuten zum Beispiel, dass ab morgen für den Einkauf im Einzelhandel nur noch "Click and Collect" zulässig ist. Auch bei Museen und Ausstellungen braucht man jetzt für einen Besuch eine Terminbuchung.

Von den Änderungen nicht betroffen sind zum Beispiel Baumärkte, Gartencenter und Buchhandlungen. Auch Friseure werden weiterhin offen bleiben. Keine Veränderung gibt es bei den Kontaktbeschränkungen. Treffen sind nur erlaubt mit Angehörigen des eigenen Hausstands sowie eines weiteren Hausstands, solange die Gesamtzahl fünf Personen nicht überschreitet. Eine Rücknahme der Maßnahmen durch die Stadt ist möglich, wenn der Inzidenzwert von 50 an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Laut RKI liegt die aktuelle 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner inzwischen bei 102,6.

12.07 Uhr: Ingolstädter Polizei löst unerlaubtes Fußballspiel auf

Die Polizei hat gestern Nachmittag in Ingolstadt ein unerlaubtes Fußballspiel beendet. Das meldet die Ingolstädter Polizeiinspektion. Auf dem Sportplatz an der Fohlenweide hatten sich 25 Männer, vorwiegend aus Ingolstadt, getroffen, um Fußball zu spielen.

Da die Männer im Alter von 20 bis 56 Jahren alle aus unterschiedlichen Haushalten stammten und mit Körperkontakt gespielt wurde, wertete die Polizei dies als Verstoß gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und löste das Fußballspiel auf. Gegen alle 25 Spieler wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gestellt.

11.10 Uhr: Alpen Plus Skigebite: Ende einer Skisaison die keine war

Traumhafte Schneebedingungen und trotzdem musste heute auch der Skigebietsverbund Alpen Plus das Ende der Wintersaison verkünden. Aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen in Bayern sehen die Verantwortlichen keine Chance auf eine Öffnung. Damit hat es in den Alpen Plus-Skigebieten Sudelfeld, Spitzingsee und Brauneck in dieser Saison keinen Skibetrieb gegeben. Saisonskipasskunden bekommen ihr Geld zurück, bzw. können den Skipass auf die nächste Saison übertragen.

"Bittere Saison"

Peter Lorenz, der Sprecher des Alpen Plus-Skipass- und Bergbahnverbundes, spricht von einer bitteren Saison. Damit habe er nie gerechnet, dass die Skigebiete mal eine Saison überhaupt nicht aufmachten, sagt er in einer Pressemitteilung. Was ihm besonders weh tue, dass in diesem Jahr die Schneeverhältnisse perfekt gewesen seien. Bis zuletzt hatten die Alpen Plus-Partner gehofft, in diesem Winter wenigstens noch für ein paar Wochen Skibetrieb anbieten zu können. Doch auch von dieser Hoffnung mussten sich die Betreiber verabschieden.

Info-Schreiben an Inhaber von Saisonskipässen

Aufgrund der wieder steigenden Corona-Zahlen und eines vermutlich weiteren Lockdowns ist die Skisaison jetzt endgültig beendet. Alle Alpen Plus-Saisonskipasskunden erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben, in dem sie über das Vorgehen zur Rückerstattung oder Übertragung ihrer Saisonskipässe informiert werden.

10.06 Uhr: Inzidenz über 100: Schulen im Landkreis Mühldorf bleiben bis Freitag geöffnet

Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mühldorf den dritten Tag infolge über 100 liegt, hält das Landratsamt an den am Freitag beschlossenen Schulöffnungen fest. Wie eine Sprecherin des Landratsamts dem BR auf Anfrage bestätigte, bleibt es beim Wechselunterricht bzw. Präsenzunterricht mit 1,5 Meter Abstand bis zum Beginn der Osterferien. Für etwa den Einzelhandel und die Kontaktbeschränkungen treten aber wieder die Regeln für die Inzidenz über 100 in Kraft, d.h. Click&Collect und Zusammentreffen nur mit einer haushaltsfremden Person.

7.29 Uhr: Polizei löst Ansammlung von 100 Menschen am Spitzingsee auf

Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln hat die Polizei am Spitzingsee im Landkreis Miesbach eine Ansammlung von etwa 100 Menschen aufgelöst. Die große Gruppe stand um einen Verkaufsstand herum, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Menschen seien augenscheinlich betrunken gewesen. Außerdem hielten sie keinen Abstand ein und trugen keinen Mund-Nasen-Schutz. Mehrere Zeugen hatten die Gruppe am Sonntagnachmittag gemeldet.

Als die Menschen die Beamten bemerkten, lief ein Großteil davon. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen. Viele Menschen waren demnach zudem wenig kooperativ und folgten den Anweisungen nur zögerlich. Einen Mann nahmen die Beamten für kurze Zeit in Gewahrsam, da er seine Personalien nicht preisgeben wollte.

Die Polizisten kontrollierten am Sonntag letztlich 35 Menschen. Sie müssen nun wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz mit einem Bußgeld rechnen.