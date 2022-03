Corona-Ticker Oberbayern: München will Impfquote erhöhen

Dienstag, 15. März

Tagesklinik für Long-Covid-Patienten in Wasserburg eröffnet

Am Inn-Salzach-Klinikum in Wasserburg am Inn ist eine Tagesklinik zur Behandlung von Post- und Long-Covid eröffnet worden. Das Angebot startet mit fünf Plätzen. Die Patienten sollen durch die Therapie vor allem ihren Alltag wieder bewältigen können.

Montag, 14. März

Stadt München setzt auf "Impf-Guides"

Damit die Impfquote weiter steigt, schickt die Stadt München nun "Impf-Guides" los. Diese weisen etwa in sozialen Einrichtungen, Einkaufszentren und Wohngebieten auf Angebote hin und helfen, Ängste zu überwinden.

