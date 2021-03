Corona-Ticker Oberbayern: Landkreis München verschärft Regeln

14:40 Uhr: Wegen hoher 7-Tage-Inzidenz: Veränderte Regelungen ab Freitag in Mühldorf

Im Landkreis Mühldorf liegt die 7-Tage-Inzidenz bereits den dritten Tag in Folge über 100 (RKI: 119,1 - Stand 11.03., 3:10 Uhr), weshalb ab Freitag (12.03) veränderte Regelungen gelten sollen. Das gab das Landratsamt Mühldorf soeben bekannt. Die Regelungen gelten solange, bis die 7-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Hinsichtlich der Regelungen für Schulen und Kindertageseinrichtungen will das Landratsamt morgen (12.03) ein Update geben. Demnach soll anhand der 7-Tage-Inzidenz festgelegt werden, in welcher Form der Unterricht sowie die Betreuung in der folgenden Kalenderwoche stattfindet. Bis dahin gilt noch Wechsel-/ bzw. Präsenzunterricht sowie Betreuung in festen Gruppen. Die Regelungen ab Freitag (12.03., 0:00 Uhr) für den Landkreis Mühldorf lauten wie folgt: Eine Ausgangssperre gilt von 22 bis fünf Uhr. Private Treffen sind zwischen einem Haushalt und einer weiteren Person zulässig. Kinder unter 14 Jahren, die zu den Haushalten gehören, zählen nicht zur Gesamtzahl. Eine Beaufsichtigung von Kindern unter 14 Jahren ist dann zulässig, wenn diese in festen familiären oder nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften stattfindet. Dabei muss die Betreuung wechselseitig, unentgeltlich und nicht geschäftsmäßig sein. Auch dürfen es nur Kinder aus maximal zwei Hausständen sein. Als ein Hausstand gelten auch Ehepartner, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft, selbst wenn diese nicht zusammenwohnen. Kontaktfreier Sport ist erlaubt, solange die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden. Mannschaftssport im Amateurbereich ist nicht erlaubt. Ladengeschäfte mit Kundenverkehr müssen schließen. Click & Collect ist weiterhin möglich. Ausgenommen von der Schließung sind laut Landratsamt Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Pfandleihäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte, der Verkauf von Presseartikeln, Versicherungsbüros, Buchhandlungen, Tierbedarf und Futtermittel und sonstige für die tägliche Versorgung unverzichtbare Ladengeschäfte sowie der Großhandel. Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten sowie zoologische und botanische Gärten sind geschlossen. Instrumental-/ und Gesangsunterricht in Präsenzform sowie Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind grundsätzlich in Präsenzform untersagt.

14:36 Uhr: Corona in München: Inzidenz weiter über 50 - Landkreis verschärft Regeln

Die Corona-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt ist nahezu unverändert: Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 56,9 (gestern: 55,4). Auch in direkt angrenzenden Umland-Landkreisen liegt der Wert über 50. Im Landkreis München zum Beispiel hat das zur Folge, dass a Samstag, wieder strengere Auflagen für den Einzelhandel ("Click and Meet"), den Besuch von kulturellen Einrichtungen sowie sportliche Aktivitäten gelten.

Donnerstag, 11. Februar

20.05 Uhr: Eltern und Kinder in Burghausen demonstrieren gegen Corona-Schulregeln

Am Messegelände in Burghausen haben am Abend rund 350 Eltern und Kinder demonstriert. Sie wollten auf die Situation der Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler aufmerksam machen. Kinder und Jugendliche bräuchten soziale Kontakte, so eine der Mütter, ihr Sohn war in den letzten drei Monaten gerade mal eine Woche in der Kita. Auch das "panische Starren" auf die Werte der 7-Tage-Inzidenz sei sehr belastend für die Familien. Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting liegt seit Dienstag wieder über 100. Bleibt es auch am Freitag dabei, müssen auch die Grundschüler wieder zurück in den Distanzunterricht. Die Polizei in Burghausen war mit dem Verlauf der Demonstration zufrieden. Alle Beteiligten hielten sich an die Auflagen wie Masken und Abstände.

18.05 Uhr: Neufahrn bei Freising sagt Volksfest ab

Auch das Volksfest in Neufahrn bei Freising wird wegen Corona erst einmal abgesagt. Es sollte Mitte April beginnen und wäre das erste im ganzen Landkreis gewesen. Daran sei aber "nach dem gegenwärtigen Stand des Infektionsgeschehens" derzeit "nicht zu denken", teilte die Gemeinde jetzt mit. Sie will aber - je nach Entwicklung der Situation - einen Ausweichtermin im Herbst nicht ausschließen. Gestern wurde bereits bekannt, dass auch das Volksfest in Fürstenfeldbruck auf Ende Oktober verschoben wird.

18.00 Uhr: Landkreis Dachau: Impfung daheim für pflegebedürftige Personen

Im Landkreis Dachau können Personen der höchsten Prioritätsgruppe, die zu Hause gepflegt werden, ab sofort auch daheim ihre Corona-Impfung bekommen. Für entsprechende Hausbesuche niedergelassener Ärzte stehen jetzt wöchentlich bis zu 200 Impfdosen zur Verfügung, wie das Landratsamt mitteilt. Dabei handelt es sich um Impfstoff des Herstellers AstraZeneca, der auch bei Kühlschranktemperaturen gelagert werden kann und deshalb leichter außerhalb der Impfzentren einsetzbar ist. Anmeldungen sind unter www.impfzentren.bayern bzw. per Telefon unter 116 117 möglich. Laut Landratsamt können sich Interessenten oder deren Angehörige aber auch direkt bei den betreuenden Hausärzten melden, um einen Impftermin abzustimmen.

17.20 Uhr: Keine weiteren Impfzentren für München

Die Stadt München stoppt den Aufbau weiterer Impfzentren. Sie reagiert damit auf die Ankündigung von Bund und Freistaat, wonach die ab April angekündigten zusätzlichen Impfdosen über die Hausärzte verimpft werden sollen. "Die Stadt kann deshalb den vom Stadtrat beschlossenen und bereits vorbereiteten Aufbau von drei weiteren Impfzentren jetzt nicht umsetzen", heißt es in einer Mitteilung.

München bekommt ab dem kommenden Monat täglich rund 13.000 Impfdosen. Deshalb war geplant, zum einen die Kapazität in der Messe auf 6.000 Impfungen täglich auszubauen und zugleich neue Zentren für weitere 7.000 Impfungen zu schaffen. Das alles geschah "gemäß der Aussagen des Freistaats, dass die Impfzentren ein maßgeblicher Bestandteil der bayerischen Impfstrategie sind", so Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek. Heute sei dann aber "der für uns alle sehr überraschende Sinneswandel" gekommen, wonach die Kapazitäten in den Impfzentren nicht ausgebaut und stattdessen die Impfungen wesentlich durch Hausärzte erfolgen sollen. Zurek: "Es ist für uns als Gesundheitsamt ausgesprochen schwierig, Planungen umzusetzen, wenn sich die Impfstrategie von Bund und Land in dieser für uns alle lebenswichtigen Frage so schnell und unberechenbar ändert.“

Die Kapazität in der Messe München soll auch weiterhin auf 6.000 Impfungen täglich ausgebaut werden. Die geplanten neuen Zentren werden nun aber doch nicht kommen.

17.10 Uhr: Maskenpflicht in Münchner Innenstadt nicht mehr ganztägig

Die Maskenpflicht in der Münchner Innenstadt gilt ab sofort nicht mehr ganztägig, sondern nur noch von 9 bis 21 Uhr. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt und mit der aktuellen Rechtssprechung begründet. Das Alkoholverbot besteht dagegen weiterhin rund um die Uhr.

16.20 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern steigt leicht auf 59,18

Die 7-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk Oberbayern ist im Vergleich zum Dienstag erneut leicht angestiegen. Am Mittwoch meldet das LGL (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) einen Corona-Inzidenzwert von 59,18. Am Dienstag lag der Wert noch bei 58,1, am Montag bei 55,26. Im gesamtbayerischen Durchschnitt liegt die Inzidenz laut LGL aktuell bei 73,08 - ein leichter Rückgang im Vergleich zum Dienstag (74,52). Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.

Seit Dienstag wurden dem LGL in Oberbayern 560 neue Infektionen und fünf Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

In Oberbayern liegen momentan neun Landkreise bzw. kreisfreie Städte unter einer Inzidenz von 50. Drei von ihnen liegen sogar unter 35: Die Stadt Ingolstadt (32,75) sowie die Landkreise Eichstätt (16,56) und Bad Tölz-Wolfratshausen (25,8).

Drei oberbayerische Landkreise bzw. kreisfreie Städte weisen laut LGL einen Inzidenzwert über 100 auf: Die Stadt Rosenheim (122,74) sowie die Landkreise Mühldorf (112,19) und Altötting (112,09).

Für die Landeshauptstadt München meldet das LGL am Dienstag eine 7-Tage-Inzidenz von 55,38 - eine niedrigere Zahl als für den Landkreis München, der aktuell einen Wert von 57,35 aufweist.

14.55 Uhr: Erfolgreicher Pilotversuch: Immer mehr Hausarztpraxen impfen im Berchtesgadener Land

Beim Pilotprojekt im Berchtesgadener Land, das seit Anfang Februar läuft, haben bisher 17 Praxen im südlichen Landkreis Corona-Impfungen durchgeführt, darunter in der Gemeinde Laufen und in Bayerisch Gmain. Insgesamt hatten über 30 Hausarztpraxen konkretes Interesse angemeldet, doch es scheitert bisher noch immer an mangelndem Nachschub an Impfstoff. Pro Praxis können 66 Menschen am Tag geimpft werden. Das hat das Landratsamt Berchtesgadener Land mitgeteilt.

Es werde streng darauf geachtet, dass die Priorisierung eingehalten werde, heißt es auf BR-Anfrage. In den Hausarztpraxen werden derzeit Patientinnen und Patienten über 80 Jahren gegen Covid-19 geimpft. Das Modell soll dafür sorgen, dass insbesondere die älteren Bürgerinnen und Bürger keine weiten Wege zu den Impfzentren auf sich nehmen müssen. Nach dem Impfzentrum im Ainringer Ortsteil Mitterfelden ist seit Dienstag auch eine Außenstelle im "Alpencongress Berchtesgaden" offiziell in Betrieb.

Eine Impfung in den Arztpraxen soll sowohl den Zugang für Patientinnen und Patienten in den Randgebieten des Landkreises erleichtern, als auch eine bessere Verteilung des Impfstoffs ermöglichen.

13.25 Uhr: Grundschulen im Landkreis Mühldorf bleiben trotz Inzidenz über 100 offen

Auch im Landkreis Mühldorf am Inn bleiben die Grundschulen offen, trotz eines 7-Tage-Inzidenz-Werts von über 100 - laut RKI liegt er bei 112,2. Um den Kindern, Jugendlichen, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern mehr Planungssicherheit zu ermöglichen, hat das Landratsamt in Absprache mit der Regierung von Oberbayern beschlossen, dass die Schulen und Kitas vorerst bis Freitag geöffnet bleiben. Dies wird per Allgemeinverfügung des Landkreises geregelt.

Somit findet für die Klassen 1-4 an den Grundschulen und Förderzentren sowie für die Abschlussklassen weiterhin Wechsel- bzw. Präsenzunterricht statt. Dies ist möglich, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann.

Ab dem 15. März gelten geänderte Vorgaben für die Öffnung der Schulen und Kindertageseinrichtungen: Jeweils am Freitag jeder Woche wird die Inzidenzeinstufung (größer oder kleiner 50 bzw. 100) durch das Landratsamt durch amtliche Bekanntmachung bestimmt. Die maßgeblichen Regelungen gelten dann für die Dauer der gesamten darauffolgenden Kalenderwoche.

10.40 Uhr: Trotz steigendem Inzidenzwert: Schulen und Kitas in Altötting bleiben offen

Trotz eines weiter ansteigenden Inzidenzwertes von über 100 (RKI Stand 10.03., 03:12: 112,1) sollen Schulen und Kitas im Landkreis Altötting bis einschließlich diesen Freitag (12.03) geöffnet bleiben. Das gab das Landratsamt Altötting soeben bekannt. Das betrifft vor allem Einrichtungen, an denen seit Dienstag (09.03.) inzidenzabhängig Wechsel-/ oder Präsenzunterricht stattfindet, sowie Kindertageseinrichtungen und Kinderpflegestellen. Entsprechend der bayernweiten Regelung, will das Landratsamt Altötting bereits kommenden Freitag (12.03.) die für den Landkreis maßgebliche Inzidenzeinstufung amtlich bekanntmachen, die anschließend für die darauffolgende Kalenderwoche gilt. Unterschreitet diese 7-Tage-Inzidenz den Wert 100, könnten die Einrichtungen weiter geöffnet bleiben. Wird der Wert 100 überschritten, wird das Landratsamt weitere Maßnahmen treffen.

Mittwoch, 10. März

16.17 Uhr: Unterstützung für Homeschooling in Landsberg gesucht

Das Landratsamt Landsberg sucht nach freiwilligen Helferinnen und Helfer für das Homeschooling im Landkreis. Weil vielen Eltern die nötige Zeit oder Erfahrung fehle, stünden derzeit viele Familien vor einer großen Hersausforderung, so das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Deswegen sollen zwei Stellen in der Behörde ab sofort ein Unterstützungsangebot für Schulkinder organisieren. Für die potenziellen Helferinnen und Helfer gebe es keine formalen Voraussetzungen.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass auf die Einhaltung der Regeln des Jugendschutzes und aktuelle Corona-Bestimmungen geachtet werde. Interessierte sollen sich beim Landratsamt direkt melden, entweder per Telefon oder per Mail oder über die Website von k.e.b. (Koordinationsstelle für engagierter Bürger).

16.10 Uhr: Fürstenfeldbruck verschiebt Volksfest

Das Brucker Volksfest wird wegen Corona verschoben. Eigentlich sollte die Veranstaltung vom 23. April bis 2. Mai stattfinden. Als Ersatztermin ist jetzt der Zeitraum vom 22. bis 31. Oktober geplant, wie die Stadtverwaltung mittteilt. Zeitgleich mit dem Volksfest sind zudem die Leonhardifahrt am 30. Oktober und der Herbstmarkt am 31. Oktober vorgesehen. Der Frühjahrsmarkt am 25. April entfällt. Über einen möglichen Ersatztermin ist noch nicht entschieden.

15.05 Uhr: 7-Tage-Inzidenz in Oberbayern steigt auf 58,1

Die 7-Tage-Inzidenz im Regierungsbezirk Oberbayern steigt weiter. Am Dienstag meldet das LGL (Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) einen Corona-Inzidenzwert von 58,1. Am Montag lag der Wert noch bei 55,26. Im gesamtbayerischen Durchschnitt liegt die Inzidenz laut LGL aktuell bei 74,52. Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage an. Seit Montag wurden dem LGL in Oberbayern 257 neue Infektionen und 13 Todesfälle mit oder an Corona gemeldet.

In Oberbayern liegen momentan vier Landkreise bzw. kreisfreie Städte unter einer Inzidenz von 35: Die Stadt Ingolstadt (24,02) sowie die Landkreise Eichstätt (18,06), Neuburg-Schrobenhausen (29,8) und Bad Tölz-Wolfratshausen (32,83).

Drei oberbayerische Landkreise bzw. kreisfreie Städte weisen laut LGL einen Inzidenzwert über 100 auf: Die Stadt Rosenheim (111,72) sowie die Landkreise Mühldorf (106,15) und Altötting (100,43).

Für die Landeshauptstadt München meldet das LGL am Dienstag eine 7-Tage-Inzidenz von 55,54.

13.40 Uhr: Hunderte CO2-Ampeln und Luftreinigungsgeräte für die Schulen in Erding

Der Landkreis Erding hat seine Schulen bereits mit fast 500 CO2-Ampeln ausgestattet, die in den Klassenzimmern anzeigen, wann gelüftet werden muss. Bis Freitag sollen es auch ziemlich genau so viele Luftreinigungsgeräte sein - "rechtzeitig vor dem Start des Wechselunterrichts", wie das Landratsamt mitteilt. An den drei Gymnasien seien noch zusätzlich Hygieneschutzscheiben installiert worden. Desinfektionsmittelspender wurden im vergangenen Jahr bereits in großer Zahl aufgestellt.

12.35 Uhr: Museen im Oberland öffnen wieder

Die Museen im Oberland dürfen ab heute wieder öffnen. Das Museum der Phantasie in Bernried ist nach einer elektronischen Voranmeldung über das Online-Buchungssystem für bis zu 150 Besucher geöffnet. Diese können zwei Stunden lang die Dauerausstellungen des Buchheim-Museums oder die laufende Sonderausstellung über Erich Heckel besuchen. Das Schlossmuseum Murnau öffnet ebenfalls heute wieder seine Pforten. Da die Corona-Inzidenz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen unter 50 liegt, können Besucher mit FFP2-Maske auch ohne Online-Anmeldung kommen. Das Franz-Marc-Museum in Kochel öffnet morgen seine Ausstellungsräume wieder für Besucher. Mit einer Inzidenz unter 35 im Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen ist auch hier keine digitale Anmeldung notwendig. Die Sonderschau über Anselm Kiefer wird dort noch bis Anfang Juni zu sehen sein.

12.15 Uhr: Trotz Inzidenz über 100: Grundschulen im Landkreis Altötting bleiben geöffnet

Obwohl der momentane Wert der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting ganz knapp über 100 (100,4) liegt, bleibt es beim Unterricht in Grundschulen und Abschlussklassen. Da der Wert nämlich zum Start der Schulwoche unter 100 war, konnte der Landkreis die Schulen wieder teilweise öffnen. Es findet Präsenzunterricht bzw. Wechselunterricht statt, wenn Abstände nicht eingehalten werden können. Der nächste wichtige Wert sei der Wert der 7-Tage-Inzidenz am kommenden Freitag, so ein Sprecher. Danach werde man für die kommenden Woche entscheiden.

11.30 Uhr: Inzidenzwert im Münchner Umland pendelt um die 50

Die Corona-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt ist erneut etwas gestiegen: Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 55,4 (gestern: 54,2). Unterdessen gibt es im Umland Landkreise, die gestern noch unter einem Wert von 50 lagen, diesen aber nun wieder überschreiten - zum Beispiel der Landkreis München mit 55,9 (gestern: 48,8) und im Landkreis Erding mit 55,7 (gestern: 47,8). Das hat Einfluss auf die jeweiligen Bestimmungen.

Dienstag, 9.3.2021

17.00 Uhr: Corona-Inzidenz in Oberbayern laut LGL bei 55,26

In Oberbayern sind seit gestern 217 bestätigte neue Corona-Infektionen und ein Todesfall hinzugekommen. Das hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf seiner Homepage mitgeteilt. Laut LGL beträgt der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner für Oberbayern derzeit 55,26. Die höchste Corona-7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner hat derzeit die Stadt Rosenheim mit einem Wert von 107,00, gefolgt von den Landkreisen Mühldorf (92,34) und Freising (92,22). Der niedrigste Wert wird für den Landkreis Eichstätt gemeldet und liegt bei 17,31. Der Wert in der Landeshauptstadt München beträgt aktuell 54,24.

16.20 Uhr: Arztpraxen im Landkreis Erding unterstützen Impfzentrum

Im Landkreis Erding werden ab kommenden Montag (15.3.) auch in fünf Arztpraxen Corona-Impfungen durchgeführt. Auf diesem Weg sollen die Kapazitäten des Impfzentrums ausgeweitet werden. Zunächst gibt es in den Praxen aber nur Termine für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie chronisch Kranke. Details zu den Anmeldemodalitäten will das Bayerische Rote Kreuz in den nächsten Tagen bekannt geben.

15.30 Uhr: Landkreis Landsberg bereitet Impfzentrum für neue Impfstofflieferungen vor

Ab April sollen im Impfzentrum in Penzing bis zu 1.020 Impfungen pro Tag möglich sein. Derzeit sind es aufgrund der Impfstoffknappheit maximal 1.850 Impfungen pro Woche. Wegen der vom Bayerischen Gesundheitsministerium angekündigten Steigerung der Impfstofflieferungen ab Ende März hat das Landratsamt Landsberg nun weitere Gebäude neben dem Impfzentrum angemietet. Wie auch in den beiden bestehenden Gebäuden des Impfzentrums, soll auch im dritten Gebäude die Johanniter Unfallhilfe die Impfungen koordinieren und übernehmen.

9.45 Uhr: Corona-Inzidenz in München steigt weiter

Die Corona-Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt liegt seit gestern wieder über 50 und steigt weiter: Aktuell meldet das Robert-Koch-Institut einen Wert von 54,2 (gestern 52,1). Das bedeutet unter anderem, dass Einzelhändler nur nach vorheriger Terminbuchung Kunden bedienen dürfen. Die gleichen Bedingungen gelten auch für die Wiedereröffnung von Museen und vom Tierpark Hellabrunn.

9.40 Uhr: Inzidenz unter 100: Ab morgen wieder Wechselunterricht im Landkreis Altötting

Weil die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Altötting heute wieder unter die Marke von 100 gefallen ist - laut RKI liegt sie bei 95,1 - findet ab Dienstag an den Grund- und Förderschulen sowie für die Abschlussklassen wieder Wechselunterricht statt. Das teilt das Landratsamt Altötting mit. Wo der Mindestabstand von 1,5 Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann, könne für die betreffenden Schularten auch Präsenzunterricht stattfinden. Auch Kindertagesstätten werden grundsätzlich geöffnet, die Betreuung muss allerdings in festen Gruppen stattfinden. Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind in Präsenzform grundsätzlich erlaubt.

Montag, 8.3.2021