Corona-Ticker Oberbayern: 101 Ansteckungen in Seniorenheim

Montag, 1. Februar 2021

17.35 Uhr: Über 100 Coronafälle in Seniorenheim in Geretsried

Seit Mitte Januar haben sich in einem Seniorenheim in Geretsried 101 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Der Virus wurde bei vielen erst nach der Impfung festgestellt. In der Einrichtung haben bereits Anfang Januar rund 70 % der Bewohner eine erste Impfung bekommen. 51 der nun positiv getesteten Bewohner haben diese Erstimpfung erhalten. Erst danach wurde bei ihnen Corona nachgewiesen wurde. Eine Person aus dem Personal war sogar schon das zweite mal geimpft als bei ihr sieben Tagen später Corona festgestellt wurde. Wieso es totzdem zu der Infektion kam begründet das Landratsamt damit, dass der Impfstoff seine volle Wirksamkeit erst nach rund 14 Tage nach der Zweitimpfung entfalte. Eine Mutation konnte bisher nicht nachgewiesen werden.

15.25 Uhr: Drei Landkreise unter Inzidenz von 50

Die Landkreise Weilheim-Schongau, Pfaffenhofen und Erding liegen derzeit unter dem 7-Tage-Inzidenzwert von 50. Das meldet das LGL. Drei Landkreise in Oberbayern liegen noch über dem Wert von 100: Das Berchtesgadener Land (187), Mühldorf (139) und Bad Tölz/Wolftratshausen (103). Oberbayernweit liegt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 74, nach Schwaben (72,86) der zweitniedrigste Wert unter den bayerischen Bezirken.

15.20 Uhr: Corona trifft gesamte Produktion: Bäckerei in Pähl muss schließen

Eine Bäckerei in Pähl (Lkr. Weilheim-Schongau) musste seit Sonntag wegen zahlreicher Corona-Fälle ihren Betrieb einstellen. 16 Personen wurden positiv auf Covid-19 getestet, auch der Inhaber und sein Vater, wie der Bäckerei-Chef auf Nachfrage bestätigte. Nach zwei Corona-Fällen in der Nachtschicht seien vergangene Woche in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt alle Mitarbeiter getestet worden. Da so viele Fälle positiv waren, befinden sich nun alle 50 Produktionsmitarbeiter in Isolation. In den Verkaufsstellen gab es keine Corona-Fälle. Da eine Produktion aber unter diesen Umständen nicht stattfinden kann, wurden auch die Filialen und Verkaufsstellen in Dießen, Schondorf und Utting geschlossen. Bei der Bäckerei hofft man nun, dass am Faschingssamstag wieder geöffnet werden kann.

9.30 Uhr: Immer mehr Infizierte in Seniorenheim Geretsried

Die Zahl der Corona-Infizierten in einem Seniorenheim in Geretsried steigt. Seit Mitte Januar haben sich rund 100 Mitarbeiter und Bewohner mit dem Virus angesteckt. Laut Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen sind einige der Erkrankten schon wieder genesen. Im Moment gilt eine Aufnahmestopp und Besuchsverbot im Heim.

9 Uhr: Hilfe für Eltern bei Erziehungsberatungsstellen

Viele Familien und Alleinerziehende leiden unter Homeschooling, Homeoffice und keinem echten Kontakt zu anderen Menschen. Wenn überhaupt, darf man diese nur draußen in der Kälte und auf Abstand treffen. Deshalb hat das evangelische Erziehungsberatungszentrum München darauf hingewiesen, dass man sich dort melden kann. Die Berater helfen kostenfrei am Telefon, digital oder kommen auch persönlich vorbei. 20 Erziehungsberatungsstellen gibt es allein in München.

1.30 Uhr: Polizeibilanz zu Corona-Demo in München

Nach einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Sonntagabend in München hat die Polizei ihre Bilanz vorgelegt. Demnach haben in der Spitze 250 Menschen an der Versammlung teilgenommen. Die Polizei war mit rund 500 Beamten im Einsatz.

Aufgrund der Größe der Versammlungsörtlichkeit konnten die Mindestabstände weitestgehend eingehalten werden, teilte die Polizei in ihrem Bericht mit. Auf die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes hätten die Einsatzkräfte jedoch mehrere Versammlungsteilnehmer hinweisen müssen. Gegen 18 Personen seien deshalb Anzeigen gefertigt worden. In diesem Zusammenhang seien weitere Anzeigen gegen drei Personen wegen des Verdachts des Gebrauches unrichtiger Gesundheitszeugnisse erstellt worden. Um 22.15 Uhr sei die Versammlung pünktlich durch den Versammlungsleiter beendet worden.

Sonntag, 31. Januar 2021

16 Uhr: Polizei löst etliche Corona-Partys auf

Wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln hat die Polizei in Oberbayern zahlreiche Feiern aufgelöst. Allein im Landkreis Dachau seien vier Partys beendet worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die größte fand in einem Wohnhaus in Dachau statt. Dort feierten am Samstagabend 20 Menschen den Geburtstag eines Mannes. Einen Mund-Nasen-Schutz trugen weder der Jubilar noch seine Gäste im Alter von 20 bis 52 Jahren.

Nur wenige Häuser weiter hatten die Polizisten den Angaben nach bereits am Samstagnachmittag eine Feier beendet. Dort trafen sie auf sieben Menschen im Alter zwischen 20 und 49 Jahren. Sie hielten sich nicht an die geltenden Regeln. Zudem versuchten einige Besucher, vor den Beamten zu fliehen. Weitere Feiern mit insgesamt zehn Teilnehmern gab es in Markt Indersdorf und Altomünster.

In München kontrollierte die Polizei eine Gaststätte, in der sechs Menschen im Alter von 43 bis 76 Jahren bewirtet wurden. Es sei am Samstagabend unter anderem Alkohol ausgeschenkt worden, hieß es. Zudem löste die Polizei eine Geburtstagsfeier in einem Hotel auf. Zuvor hatten Zeugen die Einsatzkräfte alarmiert. Wie sich herausstellte, feierte in einem der Zimmer 12 Menschen im Alter zwischen 17 und 35 Jahren.

In den vergangenen Wochen hatte die Polizei in Oberbayern immer wieder Partys aufgelöst, bei denen gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen wurde. Oft versuchten die Gäste, sich zu verstecken oder auf abenteuerliche Weise zu fliehen. Alle Feiernden vom Wochenende wurden angezeigt. Auf sie kommt nun ein Bußgeld zu.