Corona-Ticker Oberbayern: 100-Jährige geimpft

Montag, 28. Dezember 2020

4 Uhr: 100-Jährige geimpft

Am Sonntag war auch Impfstart in Oberbayern. In Unterföhring bei München wurde dabei unter anderem eine 100-Jährige geimpft. In Germering erhielten die 83-jährige Helga Klingseisen und ihr 91 Jahre alter Ehemann Kurt die ersten Dosen in ihre Oberarme gespritzt. "Das ist ein Piks und fertig", kommentierte die 83-Jährige den Vorgang.

Sonntag, 27. Dezember 2020

20 Uhr: Betrunkener verstößt zweimal gegen Ausgangssperre

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Sonntag gleich zweimal gegen die Corona-Ausgangssperre verstoßen. Wie die Polizei berichtete, wurde der Mann gegen 23 Uhr in Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er betrunken war. Außerdem hatte er keinen triftigen Grund, um zu dieser Zeit unterwegs zu sein. Zwei Anzeigen waren die Folge. Der 41-Jährige musste den Autoschlüssel abgeben.

Drei Stunden später – immer noch während der Ausgangssperre – erschien der Mann dann mit zwei Begleitern in der Polizeiinspektion Germering. Der Grund: Er wollte seinen Autoschlüssel wiederhaben. Weil dies derzeit während der Corona-Krise kein triftiger Grund für das Verlassen der Wohnung ist, wurde der Mann erneut deswegen angezeigt. Auch seine beiden Begleiter erhielten Anzeigen.

19 Uhr: Laut Regierung von Oberbayern keine Probleme bei Impfung

Laut Regierung von Oberbayern hat es beim Start der Impfungen gegen das Coronavirus am Sonntag im Regierungsbezirk keine Probleme oder Pannen gegeben. Ein Sprecher sagte dem BR, es hätten am Sonntag in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Impfungen in Impfzentren oder durch mobile Impfteams stattgefunden. Berichte über Schwierigkeiten habe es dabei nicht gegeben.

In Schwaben und Oberfranken hatten Ungereimtheiten bei der Kühlkette auf dem Transportweg Verzögerungen ausgelöst. Zu derartigen Zwischenfällen kam es in Oberbayern bislang nicht.