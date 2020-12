Corona-Ticker Niederbayern: Impf-Hotline in Straubing gestartet

16.49 Uhr: Kostenlose Schnelltests in Kelheim

Am bevorstehenden Neujahrs-Wochenende sowie am Dreikönigstag bietet der Landkreis Kelheim kostenlose Corona-Schnelltests an. Wie das Landratsamt berichtet, war die Aktion der kostenlosen Schnelltests über die Weihnachtsfeiertage bereits ein Erfolg: In Kelheim ließen sich etwa 2.000 und in Mainburg fast 700 Menschen testen.

Für die Schnelltests über Neujahr muss man sich anmelden. Das geht über die Homepage des Landkreises Kelheim unter corona-keh.de oder telefonisch unter 09441/207-7211.

Aufgrund der stark rückläufigen Anmeldungen in Mainburg finden aus organisatorischen Gründen die Testungen nur noch in Kelheim, in der Hemauer Straße 48a, statt. Alle Bürgerinnen und Bürger, die bereits einen Termin für Mainburg vereinbart haben, werden persönlich kontaktiert und erhalten ihren Termin in Kelheim.

14.45 Uhr: Erste Mitarbeiter am Donau-Isar-Klinikum geimpft

Heute sind die ersten Mitarbeiter des Donau-Isar-Klinikums, das in Deggendorf, Dingolfing und Landau angesiedelt ist, gegen Corona geimpft worden. Das teilt das Klinikum mit. Die erste Spritze bekam Markus Eckmann, der Teamleiter der Pflege in der zentralen Notaufnahme. Er gehört zu den Mitarbeitern aus Risikobereichen, die diesen Schutz mit Priorität bekommen.

Für den ersten Durchgang haben sich rund 200 Mitarbeiter unter anderem aus der Notaufnahme, von den Corona-Stationen und den Intensivstationen freiwillig gemeldet, um die erste der beiden notwendigen Dosen zu erhalten.

Nach dem Jahreswechsel erfolgt eine weitere Abfrage, wer sich von den übrigen Ärzten, Schwestern, Pflegern und Therapeutinnen und Therapeuten impfen lassen möchte. Klinikvorstand Dr. Inge Wolff sagt: "Wir sind froh, dass wir diese Impfaktion so kurzfristig durchführen konnten. So können wir die besser schützen, die Tag und Nacht für die leichter und schwerer erkrankten Patienten da sind."

13.55 Uhr: Coronatests in Straubing am Sonntag möglich

Das gemeinsame Corona-Testzentrum von Stadt Straubing und Landkreis Straubing-Bogen an den Messehallen am Hagen in Straubing hat in dieser Woche wegen Silvester und Neujahr veränderte Öffnungszeiten und deshalb ausnahmsweise auch am Sonntag geöffnet.

Morgen ist zu den üblichen Mittwochszeiten (11 bis 19 Uhr) geöffnet.

An Silvester ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet.

Am 1. Januar ist geschlossen, ebenso - wie üblich - am Samstag. Testmöglichkeiten ergeben sich in dieser Zeit über den Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) unter der Telefonnummer 116117.

Zusätzlich geöffnet ist am Sonntag, den 3. Januar, von 8 bis 16 Uhr.

Eine Terminvereinbarung ist zwingend notwendig unter www.ims-rettungsdienst.de/straubing-bogen. Personen mit Symptomen oder Kontaktpersonen der Kategorie 1 sollten sich telefonisch unter 09421/973-332 anmelden (Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr - nur an den Werktagen).

10.28 Uhr: Infos zu Impf- und Testzentrum in Dingolfing

Der Ansturm auf das Impfzentrum des Landkreises Dingolfing-Landau ist enorm. Wie das Landratsamt berichtet, hat es gestern rund 3.000 Anfragen für Termine gegeben. In diesem Zusammenhang bittet das Amt um Verständnis, dass es zu längeren Wartezeiten am Telefon kommen kann. Zudem hat es am Montagnachmittag eine Störung des Providers in der Region rund um das Impfzentrum gegeben, wonach kurzzeitig kein telefonisches Durchkommen möglich war.

Seit heute Morgen ist das Zentrum wieder unter der Telefonnummer 08731/9102630 oder per E-Mail: impfzentrum@landkreis-dingolfing-landau.de zu erreichen.

Berechtigte der ersten Impfgruppe sind - neben Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben - zum Beispiel medizinisches und pflegerisches Personal von Krankenhäusern, Personal von Pflegeeinrichtungen (Senioren- oder Altenheime) oder Personal von ambulanten Pflegediensten. Jene Personen müssen eine (Arbeitgeber-) Bescheinigung vorlegen, um die Berechtigung zu bestätigen.

Sobald weitere Personengruppen impfberechtigt sind, werde die Öffentlichkeit darüber informiert.

Das Bürgertelefon (08731 87-200) ist in der kommenden Woche an den Werktagen von 8 bis 12 Uhr besetzt. Am Heiligdreikönigstag, 6. Januar 2021, ist die Hotline nicht besetzt.

Die Teststation des Landkreises in Dingolfing (Industriestraße) kann ab dem 1. Januar 2021 nur noch nach vorheriger Terminbuchung besucht werden (www.coronatest-dgf.de oder www.coronatest-dingolfing.de). Testergebnisse von Reiserückkehrern aus Risikogebieten können unter der E-Mail-Adresse reisetest@landkreis-dingolfing-landau.de vorgelegt werden.

9.35 Uhr: Erneuter Anstieg der Neuinfektionen im Kreis Regen

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Regen, die über die Feiertage stark auf einen Wert von 320 abgesunken war, ist heute wieder auf einen Wert von 350,1 gestiegen. Wie das Landratsamt in Regen mitteilt, gab es 43 Neuinfektionen am gestrigen Montag, dem ersten Werktag nach den Feiertagen, an dem nun wieder im normalen Umfang getestet wurde.

Außerdem sind am Montag zwei Menschen an Covid-19 verstorben. Damit stieg die Zahl der Todesfälle im Landkreis Regen wegen des Coronavirus auf insgesamt 82 in diesem Jahr. 94 Menschen aus dem Landkreis Regen müssen aktuell mit schweren Verläufen im Krankenhaus behandelt werden.

Der Landkreis Regen liegt derzeit nach der Stadt Coburg in Oberfranken auf Platz 2 der bayernweit am schwersten von Covid-19 betroffenen Regionen.

8.12 Uhr: Deggendorfer können sich für Impftermine anmelden

Seit gestern können sich Deggendorfer Landkreisbewohner, die über 80 Jahre alt sind, telefonisch oder per Mail für einen Impftermin vormerken lassen. Das Landratsamt Deggendorf hat hierzu eine Telefon-Hotline eingerichtet, der private Rettungsdienst Stadler aus Freyung trägt die Impfwilligen in Listen am Computer manuell ein. Bis zum Mittag hatten sich rund 200 Landkreisbewohner gemeldet, um sich für einen Impftermin vormerken zu lassen. Beim Telefonat werden Daten wie Alter, Name und Wohnort abgefragt und in die Liste eingetragen.

Die Voranmeldung für einen Impftermin sei wichtig für den medizinischen Rettungsdienst: "Dann sehen wir, was wir an Impfstoff da haben, was wir brauchen und damit wir einfach planen können und einen Überblick haben." Das Impfzentrum in Deggendorf soll laut Landratsamt im Januar geöffnet werden, damit die vorgemerkten Landkreisbewohner geimpft werden können. Bisher tragen die Mitarbeiter vom Rettungsdienst die Termine manuell in Listen am Computer ein. Ab 15. Januar soll die Terminplanung mittels der eigenen Impfstoff-Software von Bayern "Bayersiches Impfmanagement gegen Corona" ablaufen.