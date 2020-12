Corona-Ticker Niederbayern: Inzidenzzahl im Kreis Regen sinkt

11.48 Uhr: Handwerk "bislang gut durch die Krise gekommen"

Auf das Handwerk sei auch in der Corona-Pandemie Verlass. Das betont der Präsident der Handwerkskammer Niederbayern und der Oberpfalz, Georg Haber, in seinem "Statement zum Jahreswechsel". Bislang sei die Handwerksbranche gut durch die Krise gekommen. Seit Mitte Dezember habe sich die Lage allerdings zugespitzt. Die Pandemie hat laut Kammerpräsident Haber deutliche Spuren hinterlassen. "Die von Bund und Ländern beschlossenen und verschärften Beschränkungen sind ein harter Schlag für viele unserer Betriebe," so Haber wörtlich. Auf das Jahr 2020 blickt er aber auch zufrieden zurück: "Die Betriebe und ihre Mitarbeiter haben flexibel und besonnen reagiert, Sicherheitskonzepte entwickelt, und Kundenaufträge weiterhin zuverlässig erfüllt, Mitarbeiter gehalten und junge Menschen ausgebildet." Haber lobt in seinem Schreiben den „Kampfgeist“ in den 39.000 Handwerksbetrieben Ostbayerns. Er verweist auf zwei Rahmenbedingungen, die für die Betriebe wichtig seien: Öffentliche Aufträge, wie Renovierungen von Schulen oder öffentlichen Einrichtungen, die Arbeitsplätze sichern, sowie eine schnellere Digitalisierung der Verwaltung und mehr Tempo beim Breitband- und Mobilfunkausbau.

7.25 Uhr: 7-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Regen sinkt weiter

Der 7-Tage-Inzidenzwert des Landkreises Regen sinkt erfreulicherweise weiter. Aktuell gibt das Robert Koch-Institut für Regen einen Wert von 547,7 an (Stand 21.12.2020, 0 Uhr). Zwischenzeitlich war der Wert in Regen schon weit über 600. Wie ein Sprecher des Landratsamtes auf BR-Anfrage mitteilt, sind mehrere Gründe für den Rückgang verantwortlich. Zum einen sind die Ausbruchsgeschehen in Altenheimen, Behinderteneinrichtungen und Krankenhäusern am Abklingen. Zum anderen zeigen auch die Maßnahmen der Allgemeinverfügung Wirkung. So zum Beispiel die Vorgaben zu Testungen, Besuchen und Tragen von FFP-2-Masken in Altenheimen und Krankenhäusern oder die verschärften Kontaktbeschränkungen. Wie der Sprecher des Landratsamtes weiter mitteilt, ist es aktuell aber noch zu früh, um konkrete Ergebnisse oder Trends erkennen zu können.