Corona-Ticker Niederbayern: Verstärkte Masken-Kontrollen

9.56 Uhr: Anti-Corona-Demo in Deggendorf

Wie die Polizei heute mitteilt, haben am Samstagnachmittag etwa 120 Teilnehmer bei einer Anti-Corona-Demo in Deggendorf teilgenommen. Die Demonstranten zogen durch die Innenstadt - am Oberen Stadtplatz wurde eine Abschlusskundgebung gehalten. Fünf Teilnehmer trugen keine Maske und müssen mit einem Bußgeld rechnen, so die Polizei. Außerdem zeigten fünf Teilnehmer Gesundheitszeugnisse vor, die sie von der Maskentragepflicht befreien - diese werde nun überprüft.

9.48 Uhr: Weiter angespannte Lage im Kreis Regen

Im Landkreis Regen, der momentan deutschlandweit die höchste Corona-Inzidenz hat, gab es gestern 42 Neuinfektionen, 18 davon waren dem Gesundheitsamt schon als Kontaktpersonen bekannt. Das meldet heute das Landratsamt Regen. Eine ältere Frau ist gestern an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben. Damit ist die Zahl der coronabedingten Todesfälle im Landkreis Regen auf insgesamt 25 im Gesamtjahr gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis liegt heute laut Robert-Koch-Institut bei 567 - ist im Vergleich zu gestern (LGL: 593) also leicht gesunken.

In den beiden Arberlandkliniken im Landkreis werden momentan 69 Covid-19-Patienten behandelt. Die Arberlandklinik Zwiesel war gestern für den Normalbetrieb vorläufig gesperrt worden, auch weil dort viel Personal infiziert ist und in Quarantäne kam. Es werden also keine anderen Patienten außer Coronafälle mehr aufgenommen. Normale Patienten werden vorerst nur noch in Viechtach behandelt.

7.05 Uhr: Neue Regeln beim Grenzverkehr

In Niederbayerns Nachbarland Österreich dürfen nach dreiwöchiger Corona-Zwangspause heute wieder alle Geschäfte öffnen, allerdings noch keine Hotels und Restaurants.

Ab Mittwoch ist der sogenannte kleine Grenzverkehr jedoch wieder untersagt, denn dann sollen ja die neuen bayerischen Corona-Regeln in Kraft treten.

Kurze Touren in die Nachbarländer Österreich und Tschechien zum Einkaufen und Tanken sind dann verboten. Ausnahmen gelten aber beispielsweise für Berufspendler und für Verwandtenbesuche.

6.00 Uhr: Verstärkte Masken-Kontrollen der Polizei

Die Polizei führt heute die erste bundesweite Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht durch. Im Rahmen der Schwerpunktaktion von 7 bis 22 Uhr wird auch in Niederbayern verstärkt durch die Polizei kontrolliert. Laut Polizeipräsidium werden über den normalen Streifendienst hinaus vermehrt Polizisten im Einsatz sein, um zu kontrollieren, ob die Maskenpflicht auch eingehalten wird. Sollte ein Verstoß festgestellt werden, muss mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro gerechnet werden, bestätigt das Polizeipräsidium Niederbayern.

In Bayern wird das die dritte landesweite Kontrollaktion zur Einhaltung der Maskenpflicht sein. Die letzte Kontrollaktion fand am 23. Oktober statt.

5.45 Uhr: Weniger Besuch in Seniorenheimen im Kreis Landshut

Im Landkreis Landshut gelten ab heute Einschränkungen für Besuche in Pflege- und Seniorenheimen. Wie das Landratsamt mitteilt, darf dann jeder Bewohner bis auf weiteres nur einen Besucher täglich eine Stunde lang empfangen. Die Besucher müssen durchgehend Mund-und-Nasen-Schutz im FFP2-Standard tragen. Auch werden die Einrichtungen verpflichtet, ihr Personal einmal wöchentlich auf eine mögliche Corona-Infektion testen zu lassen. Für eine Lockerung dieser Maßnahmen muss die Wocheninzidenz mindestens sieben Tage in Folge unter der Grenze von 200 liegen, so die Behörde. Sie liegt im Landkreis Landshut heute bei 233,9.