Corona-Ticker Niederbayern: 6.500 Demo-Teilnehmer

15.30 Uhr: Neue Schnelltestmöglichkeit für Besucher des Klinikums

Um den Patientenbesuch im Klinikum Passau angesichts der coronabedingten Zugangsbeschränkungen zu erleichtern, haben die Verantwortlichen des Klinikums, des Malteser Hilfsdienstes und der Stadt Passau eine neue Schnelltestmöglichkeit ins Leben gerufen. Ab sofort können Besucherinnen und Besucher im Corona-Testzentrum der Stadt Passau in der Sechzehnerstraße kostenlos den erforderlichen Schnelltest machen lassen. Angepasst an die Besuchszeiten des Klinikums (täglich von 14 bis 18 Uhr) hat diese von Montag bis Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Die kostenlose Schnelltestung ist zu diesen Zeiten ohne vorherige Terminvereinbarung möglich, es ist lediglich ein Personalausweis, ein Reisepass oder ein sonstiger Identifikationsnachweis vorzulegen.

11.11 Uhr: Weitere Spielplanänderung für den Deggendorfer SC

Corona hält die Eishockey-Oberliga Süd weiterhin voll auf Trab. Jetzt hat sich für den Deggendorfer SC eine weitere Spielplanänderung ergeben. Morgen trifft der Deggendorfer SC auswärts auf den EC Peiting. Diese Partie wird vom 23.02. vorgezogen. Damit soll eine Ausweichmöglichkeit für die bereits ausgefallenen Spiele geschaffen werden. Spielbeginn in Peiting ist um 19:30 Uhr

5.53 Uhr: 2.400 Teilnehmer bei Demos gegen Corona-Maßnahmen

Rund 2.400 Menschen haben am Sonntagabend (30.01.) in Niederbayern erneut gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Laut Polizeipräsidium fand die größte Versammlung in Straubing mit rund 2.000 Teilnehmern statt. Dort wurden 40 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen fehlender Masken und Ähnlichem erstattet, und auch zwei Strafanzeigen wegen Nötigung. Weitere größere Demos fanden in Grafenau (250 Teilnehmer) und Freyung (125 Teilnehmer) statt.

5.15 Uhr: Lichterkette für die Corona-Maßnahmen in Dingolfing

In Dingolfing gingen laut Polizeipräsidium Niederbayern rund 600 Menschen auf die Straße, um für Corona-Impfungen zu demonstrieren. Unter dem Motto "Gimpft samma“ bildeten die Teilnehmer auf der Kirtawiese am Rande der Altstadt eine Lichterkette, um ihre Unterstützung für die Maßnahmen gegen die Pandemie auszudrücken. Die vorgeschriebenen Abstände wurden eingehalten, es gab keinerlei Zwischenfälle, so ein Polizeisprecher.