Corona-Ticker Niederbayern: Grenzpendler-Tests in FRG bleiben

8.20 Uhr: Lage im Landkreis Straubing-Bogen

Am Wochenende kamen insgesamt 66 neue positive Tests auf SARS-CoV-2 im Landkreis Straubing-Bogen hinzu – 46 am Samstag, 20 am Sonntag. Das meldet das Landratsamt. Darunter sind Fälle in einer 9. Klasse der Mittelschule Geiselhöring, einer 1. Klasse der Grundschule Konzell und einer 9. Klasse der Realschule Aiterhofen. Die betroffenen Kontaktpersonen würden ermittelt und entsprechende Quarantänemaßnahmen getroffen. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 240,3 (30.11., 0 Uhr).

7.50 Uhr: 30 Neuinfektionen im Landkreis Regen

Am Samstag meldete das Gesundheitsamt im Landkreis Regen 30 SARS-CoV-2-Neuinfektionen von Landkreisbürgern. 15 Fälle davon waren den Gesundheitsamtsmitarbeitern bereits als Kontaktpersonen bekannt. Derzeit werden in den Arberlandkliniken 25 Patienten wegen einer Corona-Infektion behandelt. Seit Pandemiebeginn wurden insgesamt 1.191 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle im Landkreis Regen gezählt. Insgesamt sind 14 Landkreisbürger an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landkreis Regen derzeit bei 377,2, das ist bundesweit der fünftschlechteste Wert.

7.17 Uhr: Freiwillige Tests für Grenzpendler im Landkreis Freyung

Trotz des Wegfalls der Testpflicht für Grenzgänger bietet der Landkreis Freyung-Grafenau weiter kostenlose Tests für Pendler aus den Nachbarländern an und ruft dazu auf, dieses Angebot auch zu nutzen, so das Landratsamt. Am vergangenen Dienstag hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof die wöchentliche Testpflicht für Grenzgänger außer Kraft gesetzt. Auch vor Beginn der Testpflicht hätten gerade Pendler aus Tschechien das damals freiwillige Angebot gerne angenommen, so das Landratsamt. Daher habe man jetzt die Hoffnung, dass Arbeitnehmer aus den Nachbarländern weiterhin zum freiwilligen Test in die beiden Testzentren nach Freyung und Philippsreut kommen. "Das ist gewiss auch im Interesse der Unternehmen in denen sie beschäftigt sind", so Landrat Sebastian Gruber. Er ruft die Arbeitgeber im Landkreis dazu auf, bei ihren Mitarbeitern darauf hinzuwirken, das Testangebot zu nutzen.

Die weitere Beschäftigung der Grenzgänger in den Betrieben sei wichtig für die gesamte regionale Wirtschaft. Fehlen sie, könnten die Lücken oft nicht geschlossen werden und es bestehe die Gefahr, dass Produktions- und Logistikketten unterbrochen werden oder gar abreißen. Grenzgänger aus Tschechien sind nicht nur in der Industrie, sondern auch im Handwerk und im Dienstleistungsbereich und vor allem auch in der Pflege tätig und werden dort auch dringend gebraucht, so das Landratsamt.

6.05 Uhr: Lockerungen in Tschechien zum Weihnachtsgeschäft

Laut dpa lockert Tschechien ab kommendem Donnerstag seine strengen Corona-Regeln. Von da an dürfen alle Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants wieder öffnen. Das gab die Regierung nach einer Sondersitzung des Kabinetts am Sonntag bekannt. Es gelten strenge Hygieneregeln und eine Begrenzung der Kundenzahl in Geschäften auf eine Person je 15 Quadratmeter. Bislang sind in Tschechien nur lebensnotwendige Einkäufe erlaubt. Die Lockerungen waren ursprünglich bereits für Montag erwartet worden. Im Laufe der Woche werde mit einer "weiteren deutlichen Verbesserung der Situation" gerechnet, begründete Gesundheitsminister Jan Blatny die Verzögerung. Die Maskenpflicht selbst im Freien bleibt bestehen.

Tschechien (10,7 Millionen Einwohner) hatte noch vor kurzem eine der höchsten Infektionsraten in Europa. Zuletzt entspannte sich die Lage etwas. Am Sonntag wurden 2.667 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet. Seit Pandemiebeginn gab es insgesamt 518.649 bestätigte Infektionen und 8.054 Todesfälle.

Mit dem Übergang von Stufe vier auf drei im Corona-Warnsystem Pes (tschechisch für Hund) ab Donnerstag sind weitere Erleichterungen verbunden: Die nächtliche Ausgangssperre entfällt. Es dürfen sich bis zu 50 Personen im Freien und zehn in Innenräumen versammeln. An Gottesdiensten dürfen in der Adventszeit maximal 30 Gläubige teilnehmen. Museen und Galerien können mit Einschränkungen öffnen, Theater und Kinos bleiben aber geschlossen.

5.53 Uhr: Passau hat bundesweit höchste Inzidenz

Der Inzidenzwert der Stadt Passau liegt heute laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 579,5. Das ist der schlechteste Inzidenzwert in ganz Deutschland. Das thüringische Hildburghausen liegt laut RKI bei 579,1 und hat damit den zweitschlechtesten Wert. Auch die niederbayerischen Landkreise Regen (377,2) und Passau (360,2) sowie die Stadt Nürnberg (307,3) liegen unter den schlechtesten zehn. In der Stadt Passau gelten seit Samstag strenge Ausgangsbeschränkungen: Passauer dürfen nur noch aus triftigem Grund ihr Haus verlassen - zum Beispiel um zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen zu gehen. Außerdem ist Alkohol trinken auf öffentlichen Plätzen verboten. Bislang halte sich die Bevölkerung laut Polizei größtenteils an die Beschränkungen.

Im Landkreis Passau hat das Gesundheitsamt seit Freitagmittag 288 neue Fälle registriert. Aktuell führt das Gesundheitsamt für den Landkreis Passau 1.115 aktive Fälle. Aufgrund von jeweils einer positiven Testung sind für einzelne Klassen Quarantänemaßnahme in folgenden Schulen erforderlich:

Grundschule Pocking

Heimvolksschule Fürstenzell

Mittelschule Ruhstorf

Außerdem wurden im Schlachthof Vilshofen 17 weitere Infektionsfälle registriert. Die Gesamtzahl der infizierten Personen beläuft sich damit auf 100. Von den ursprünglich infizierten Personen gelten 25 mittlerweile bereits als genesen.

Weitere Infektionsfälle wurden in der Seniorenresidenz Innblick in Neuhaus am Inn bekannt: Betroffen sind dort aktuell 19 Beschäftigte sowie 23 Bewohnerinnen bzw. Bewohner.