Corona-Ticker Niederbayern: Passau bayernweit Hotspot

17.41 Uhr: Patientenzahlen steigen leicht

Die Corona-Patientenzahlen im Kreis Passau steigen leicht an. Wie das Gesundheitsamt heute meldet, werden im Landkreis Passau aktuell 43 Menschen wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt. Das sind fünf mehr als noch gestern und acht mehr als am Montag. Sieben Personen liegen momentan auf der Intensivstation, davon müssen drei beatmet werden.

Das Landratsamt Passau teilt mit, dass ein Corona-Ausbruch in einer Rehaklink mit insgesamt elf Patienten und Beschäftigten dazugekommen ist. Ein Aufnahmestopp wurde für die Klinik verfügt und Reihentestungen veranlasst.

Auch am Klinikum Landshut steigen die Zahlen. Wie das Klinikum mitteilt, werden dort im Moment 56 Patienten mit Covid-19-Zusammenhang behandelt. Auf der Intensivstation befinden sich inzwischen sieben positive Patienten, von denen drei beatmet werden. Zum Vergleich: Im Frühjahr waren es in der Spitze 65 Covid-19-Patienten, so das Klinikum Landshut.

"Die Situation hat sich leider nicht entspannt", berichtet Geschäftsführer Dr. Philipp Ostwald. Seit Ende Oktober seien die Patientenzahlen im städtischen Krankenhaus stetig nach oben gegangen - Mitte November sogar sprunghaft. Auf der Intensivstation steigt die Zahl der Coronavirus-Erkrankten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, weiter an. "Bei den Patienten auf den drei Corona-Normalstationen beobachten wir im Moment eine Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau", so Dr. Ostwald.

Die Corona-Einsatzleitung des Klinikums hat aufgrund der derzeitigen Situation beschlossen, das Besuchsverbot bis mindestens Donnerstag, den 10. Dezember, zu verlängern.

14.52 Uhr: Zahlen in Deggendorf steigen wieder

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Deggendorf mit 169 Fällen je 100.000 Einwohnern am 8. November einen Höchstwert erreicht hatte, sanken die Zahlen bis zum 20. November auf knapp 100. Seitdem steigt der Inzidenzwert wieder: Er liegt derzeit bei 131. Mittlerweile gab es insgesamt 1.313 Infizierte im Landkreis Deggendorf. Allein heute wurden 48 neue Fälle bekannt. Gestern sind drei Landkreisbürger im Alter von 84, 92 und 93 Jahren an Covid-19 gestorben. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der Verstorbenen damit auf 25. Stark betroffen sind im Landkreis Deggendorf derzeit Alten- und Pflegeheime. Betroffene Schulen sind es derzeit 13.

11.09 Uhr: Weitere Senioren in Passauer Einrichtung positiv

Die Stadt Passau hat den neuen Sachstand zur Corona-Pandemie bekanntgegeben: Aktuell gelten 318 Bürger als "aktiv". An diversen Schulen, darunter der Grund- und Mittelschule St. Nikola, dem Auersperg-Gymnasium Freudenhain und der Gisela-Realschule Niedernburg, wurden Schüler oder Lehrer positiv getestet. Im Kindergarten St. Michael wurde eine Mitarbeiterin positiv getestet. In einer Senioreneinrichtung im Stadtgebiet gibt es zwei weitere Bewohner und zwei weitere Mitarbeiter die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

9.44 Uhr: Teststation in Bayerisch Eisenstein bleibt

Der Landkreis Regen will seine Corona-Teststation in Bayerisch Eisenstein vorerst nicht abbauen, auch wenn jetzt die Pflichttests für tschechische Grenzpendler per Gerichtsurteil gekippt worden sind. "Wir warten jetzt erst einmal ab, ob sich Grenzgänger vielleicht weiterhin freiwillig testen lassen", hieß es heute von der Pressestelle des Landratsamts Regen. Je nachdem, wie stark genutzt die Station unmittelbar nach dem Grenzübergang in Bayerisch Eisenstein in Zukunft genutzt wird, will man dann entscheiden, ob sie bleibt oder abgebaut wird.

Die Teststation in der Kreisstadt Regen bleibt, weil sie ja ohnehin auch für die Bevölkerung gedacht ist und für Kontaktpersonen von Coronafällen, die vom Gesundheitsamt aus Pflichttests machen müssen.

9.23 Uhr: Corona-Ausbruch in Vilshofener Schlachthof

Corona-Ausbruch im Schlachthof in Vilshofen: Wie das Landratsamt Passau mitteilt, sind 41 Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. Daraufhin wurde eine Reihentestung durchgeführt. Deren Ergebnisse stehen noch aus. Der Schlachthof Vilshofen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter.

8.52 Uhr: Anzeige nach Probefahrt

Eine Auto-Probefahrt hat in Eppenschlag im Landkreis Freyung-Grafenau ein unschönes Ende genommen. Wie die Polizei heute mitteilt, hatte der potentielle Autokäufer die vereinbarte Nutzungszeit der Probefahrt deutlich überschritten. Als der 26-Jährige zurückkam, stellte ihn der Firmeninhaber zur Rede. Daraufhin geriet der Autointeressent so in Rage, dass er Werbe- und Verkaufsanzeigen zerriss. Als der 26-Jährige in das Firmengebäude gehen wollte, wurde ihm das verwehrt. Trotz mehrfacher Hinweise auf geltende Abstandsregeln und Maskenpflicht zeigte sich der junge Mann uneinsichtig. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Der geplante Autokauf ging laut Polizei nicht über die Bühne.