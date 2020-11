Corona-Ticker Niederbayern: FRG mit höchstem Inzidenzwert

7.30 Uhr: Freyung-Grafenau weiterhin höchste Inzidenz in Deutschland

Auch wenn die Zahl heute etwas zurückgegangen ist, weist der Landkreis Freyung-Grafenau weiterhin die höchste Inzidenzzahl in ganz Deutschland auf. Sie liegt derzeit bei 385,4 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage.

Am Wochenende war der Wert bereits über 400 gestiegen. Daraufhin hatte Landrat Sebastian Gruber (CSU) am Sonntag eine Pressekonferenz einberufen. Um Risikogruppen zu schützen, wurde im Landkreis Freyung-Grafenau die Besuchszeit in Einrichtungen wie Seniorenheimen beschränkt. Außerdem wandte sich Landrat Gruber mit einem Appell an die Bevölkerung.