Corona-Ticker Niederbayern: Höchste Inzidenzzahl in Passau

12.48 Uhr: Dutzende Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz

Das Polizeipräsidium Niederbayern hat eine Bilanz zu den Kontrolleinsätzen im Zusammenhang mit den Corona-Beschränkungen veröffentlicht. Demnach wurden über 1.500 Kontrollen durchgeführt. Neben der Kontrolle der Mund-Nase-Bedeckung wurden auch die Kontaktbeschränkungen und die Gastronomiebetriebe überprüft. Bei 600 Maskenkontrollen musste die Polizei 20 Verstöße ahnden. Rund 80 Anzeigen wurden erstattet, weil sich Personen aus zwei oder mehr Haushalten gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhielten. Bei der Überprüfung der Gastronomiebetriebe wurden keine Verstöße festgestellt.

10.00 Uhr: Höchste Inzidenzzahl in Passau

Die Stadt Passau hat den Landkreis Rottal-Inn mit der höchsten Inzidenzzahl in Niederbayern abgelöst. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben sich in Passau in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner hochgerechnet, 244,3 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenzzahl im Kreis Rottal-Inn, der einige Zeit auch bayerischer Hotspot war, ging auf 205,8 zurück.

Alle niederbayerischen Landkreise und kreisfreien Städte sind seit vergangener Woche laut RKI dunkelrot, was bedeutet, dass deren Inzidenzzahlen gut über 100 liegen. Am niedrigsten in Niederbayern ist der Wert im Kreis Dingolfing-Landau, mit 123,1.

5.47 Uhr: Viele neue Fälle am Wochenende gezählt:

In Niederbayern wurden auch an diesem Wochenende wieder viele Corona-Neuinfektionen festgestellt. Der Landkreis Passau meldet alleine für Sonntag 32 neue Fälle und 519 aktive Fälle. Im Pflegeheim "Unter den Linden" in Rotthalmünster zählt das Gesundheitsamt aktuell 15 erkrankte Bewohner und 13 erkrankte Mitarbeiter. Auch im BRK-Seniorenheim in Bad Füssing wurden Fälle gemeldet. Hier sind vier Bewohner und zwei Mitarbeiter erkrankt. 20 Kinder und einige Beschäftigte des Kindergartens Ruderting wurden unter Quarantäne gestellt, nachdem dort ein positiver Test registriert wurde.

Der Landkreis Straubing-Bogen meldet für das gesamte Wochenende 87 neue, positive Corona-Tests. Im Leonhard-Kaiser-Heim in Bogen, einem Seniorenheim, wurde bei einem Massentest 33 positive Bewohnerinnen und Bewohner sowie 19 positive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festgestellt. Laut Landratsamt zeigen die meisten der Erkrankten aber keine Symptome.

Der Landkreis Regen meldet nur für den vergangenen Sonntag 25 Neuinfektionen. Laut LGL lag die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises am Sonntag bei 161,5 Fällen pro 100.000 Einwohner.