Corona-Ticker Niederbayern: Viele neue Fälle über das Wochenende

9.41 Uhr: Corona-Lage in der Stadt Passau

Im Stadtgebiet Passau gab es seit dem gestrigen Sonntag 15 Corona-Neuinfektionen. Im Klinikum werden aktuell 22 Personen mit Covid-19 behandelt, wobei sich fünf Personen auf der Intensivstation befinden und eine Person beatmet werden muss. Das meldet die Pressestelle der Stadt.

6.08 Uhr: Rathaus Vilshofen bleibt geschlossen

Weil drei Beschäftigte des Vilshofener Rathauses positiv auf Corona getestet worden sind, bleibt das Rathaus von heute bis einschließlich Freitag (06.11.) geschlossen. Durch diese Maßnahmen soll die Ausbreitung des Virus unter den Beschäftigten eingedämmt werden und auch die Besucher des Rathauses geschützt werden. Die erkrankten Mitarbeiter arbeiten jeweils in unterschiedlichen Abteilungen.

5.42 Uhr: Teststation Bayerisch Eisenstein in Betrieb

In der Grenzgemeinde Bayerisch Eisenstein gibt es ab heute Mittag (12 Uhr) wieder kostenlose Coronatests für Berufspendler aus Tschechien. Die Testststation wurde in einem Container an der Arberlandhalle aufgebaut, nur ein kleines Stück vom Grenzübergang entfernt. In der Halle kann die Registrierung stattfinden. Im Unterschied zur ersten Teststation müssen sich Pendler jetzt für einen Test voranmelden und zwar auf der Homepage des Betreibers, des IMS Rettungsdienstes. Termine sind unter www.ims-rettungsdienst.de/eisenstein zu bekommen. Die Seite ist auf deutsch und auf tschechisch geschaltet.

In Bayerisch Eisenstein sind bis zu 450 Tests am Tag möglich. Geöffnet ist die Station von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Es können sich auch nicht nur tschechische Berufspendler testen lassen, sondern auch Einheimische, so Landrätin Rita Röhrl. Für tschechische Arbeitskräfte ist ein wöchentlicher Test aber Pflicht, um weiter in Deutschland arbeiten zu können. Sie müssen jede Woche einen negativen Test beim Arbeitgeber vorlegen, der das auch dokumentieren muss.

5.33 Uhr: Viele neue Fälle über das Wochenende hinweg gezählt

Auch über das Wochenende hinweg wurden in Niederbayern wieder vielerorts neue Corona-Fälle festgestellt. Alleine der Landkreis Straubing-Bogen meldet am heutigen Montag 37 Fälle für den Verlauf des Wochenendes.

Der Landkreis Regen meldet 27 Neuinfektionen, damit konnten bisher insgesamt 508 bestätigte Fälle gezählt werden. Der 7-Tage-Inzidenzwert liegt laut LGL bei 71,7.

Die Stadt Passau meldet seit vergangenen Freitag 22 Corona-Neuinfektionen. Aktuell sind 97 Fälle in Passau als positiv zu bewerten. Heute sollen die Zahlen aus dem Klinikum veröffentlicht werden.