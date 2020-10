Corona-Ticker Niederbayern: DEL-Spieler wechseln in untere Ligen

14.00 Uhr: Verschärfte Regeln für den Landkreis Deggendorf

Nachdem der Landkreis Deggendorf mit 38,5 (RKI, Stand: 19.10. 0.00 Uhr) den Signalwert 35 der Sieben-Tage-Inzidenz überschritten hat, gelten ab sofort zusätzliche Regeln. Wie das Landratsamt heute mitteilt, dürfen sich demnach nur noch zehn Personen oder Angehörige aus zwei Hausständen zum Feiern treffen - auch privat. Sperrstunde für die Gastronomie ist um 23 Uhr (bis 6 Uhr). In dieser Zeit dürfen auch Tankstellen und Lieferdienste keine alkoholischen Getränke verkaufen. Des Weiteren besteht Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden (zum Beispiel in Ämtern, Museen oder Theater), am Arbeitsplatz (wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann), im Kino- oder Konzertsaal und bei Sportveranstaltungen. Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse müssen auch im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Ausdrücklich teilt das Landratsamt mit, dass die verschärften Regeln erst dann wieder eingestellt werden, wenn der Signalwert von 35 sechs Tage in Folge unterschritten wird.

13.30 Uhr: DEL-Spieler wechseln in untere Ligen

Wegen Corona wurde der Saisonstart der höchsten Eishockeyliga DEL erneut verschoben. Um Eishockey spielen zu können, wechseln deshalb immer mehr DEL-Spieler in untere Ligen. So nun auch Verteidiger Sena Acolatse und Angreifer Mitchell Heard von den Straubing Tigers. Sie verstärken den Eishockey-Drittligisten Passau Black Hawks voraussichtlich bereits ab kommenden Freitag, im Testspiel gegen Regensburg. Sobald die Straubing Tigers in die DEL starten können, wechseln Acolatse und Heard wieder zurück, heißt es vom Verein.

Acolatse und Heard folgen mit dem Wechsel in die drittklassige Oberliga dem Beispiel ihrer Straubinger Mannschaftskollegen Adrian Klein und Nick Latta, die bei den Blue Devils Weiden spielen werden.

Möglich sind diese Wechsel, weil die Eishockey-Oberliga unter dem Dach des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) an ihrem Saisonstart am 6. November festhält. In der DEL dagegen herrscht noch Unklarheit darüber, wann und ob überhaupt eine neue Saison gestartet werden kann. So lange wollen sich DEL-Profis im Spielbetrieb fit halten und wechseln in niedrigere Ligen. Unter anderem hat auch Nationalspieler Felix Schütz von den Straubing Tigers einen Vertrag bei Zweitligist EV Landshut unterschrieben.

6.22 Uhr: Zwölf Teilnehmer einer privaten Feier infiziert

Im Landkreis Straubing-Bogen steigen die Zahlen aktuell weiter an. Das Landratsamt meldet am Sonntagabend 14 neue Fälle für das Wochenende. Ein großer Teil der Neuinfizierten hat sich laut Landratsamt bei einer privaten Geburtstagsfeier mit knapp 50 Gästen angesteckt. Zwölf Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden mittlerweile positiv getestet. Sie stammen nicht alle aus dem Landkreis Straubing-Bogen, sondern teilweise auch aus anderen Regionen. Aktuell (Stand 19.10.2020, 0 Uhr) gibt das Robert Koch-Institut für den Landkreis Straubig eine 7-Tage-Inzidenzzahl von 29,7 an.