Corona-Ticker Niederbayern: Warn- und Grenzwerte überschritten

20.00 Uhr: Zehn Neuinfektionen im Landkreis Rottal-Inn

Seit gestern gab es zehn Corona-Neuinfektionen im Landkreis Rottal-Inn. Damit gibt es aktuell 96 Fälle. 14 davon befinden sich in einer Klinik, vier auf der Intensivstation. Die Gesamtzahl der Indexfälle beträgt 983 (alle Fälle seit dem 1. Fall im März). Todesfälle sind es bis heute 51 Personen. Es gibt keinen neuen Corona-Todesfall im Landkreis.

19.44 Uhr: Keine Neuinfektionen im Landkreis Regen

Am heutigen Dienstag wurden der Abteilung Gesundheitswesen am Landratsamt Regen keine Neuinfektionen gemeldet, so eine Pressemitteilung des Landratsamtes. Bislang sind im zweiten Halbjahr 117 bestätigte Fälle aufgetreten. Damit gab es insgesamt 313 bestätigte Fälle im Landkreis Regen. Laut LGL lag die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Regen am Dienstag bei 86,55 Fällen pro 100.000 Einwohner. An der Pendler-Teststation in Bayerisch Eisenstein wurden am Montag 542 Menschen getestet, am Dienstag wurden bis zum Nachmittag rund 300 Testungen gezählt.

19.20 Uhr: Rottal-Inn erreicht Inzidenz-Grenzwert von 50

Schon seit dem Wochenende sind Krisenstab und Gesundheitsamt am Landratsamt Rottal-Inn in laufendem Kontakt mit der Regierung von Niederbayern bezüglich des stetig ansteigenden Inzidenzwerts im Landkreis, so eine Mitteilung des Landratsamtes. Mit der heutigen Berechnung und Meldung des Inzidenzwerts durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) an die Regierung von Niederbayern ist nun offiziell der Grenzwert von 50 Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern erreicht – er liegt demnach bei derzeit 52,67.

Die deshalb zu treffenden Maßnahmen werden nach Freigabe durch die Regierung von Niederbayern voraussichtlich im Laufe des morgigen Tages per Allgemeinverfügung bekannt gegeben.

19.02 Uhr: Gymnasium Pocking: 140 Schüler in Quarantäne

Im Landkreis Passau gibt es elf neue Corona-Fälle. Das meldet das Landratsamt. Damit haben sich im Landkreis Passau bisher 910 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Aktuell führt das Gesundheitsamt für den Landkreis Passau 68 aktive Fälle, 812 der bisher Infizierten gelten als genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Passau liegt damit bei etwa 32.Unter den heute registrierten Neuinfektionen befindet sich eine Lehrkraft des Gymnasiums Pocking. Für rund 140 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt sieben Klassen, in denen die Lehrkraft im relevanten Zeitraum unterrichtet hat, wurden Quarantänemaßnahmen und Tests angeordnet. Diese sollen voraussichtlich noch im Laufe dieser Woche durchgeführt werden.

18.21 Uhr: Turnhallen im Landkreis Regen geschlossen

Als Reaktion auf die weiter steigende Zahl der Covid-19-Infektionen im Landkreis Regen hat die Kreisverwaltung nun vorübergehend die außerschulische Nutzung von landkreiseigenen Schulturnhallen untersagt. Das Verbot ist an die Allgemeinverfügung gekoppelt und gilt somit nur bis zum Sonntagabend. Das meldet das Landratsamt Regen.

16.35 Uhr: Insgesamt sechs Fälle an der Bavaria Klinik Freyung

An der Bavaria Klinik in Freyung (Landkreis Freyung-Grafenau) sind vier weitere Corona-Fälle festgestellt worden. Das ergab die Reihentestung von 150 Personen am Sonntag, die veranlasst wurde, nachdem vergangene Woche zwei Klinikangestellte positiv getestet worden waren. Nun sind insgesamt vier Angestellte und zwei Patienten erkrankt. Allerdings zeigt laut Landratsamt nur einer der Erkrankten Symptome. Alle sechs befinden sich in häuslicher Quarantäne bzw. wurden isoliert. Ende der Woche soll es eine zweite Reihentestung an der Klinik geben. Die Hygienemaßnahmen wurden verschärft und es werden derzeit keine neuen Patienten aufgenommen.

10.47 Uhr: Hallenbad Bogen bleibt geschlossen

Das Hallenbad in Bogen im Landkreis Straubing-Bogen wird aufgrund der Hygiene- und Infektionsschutzauflagen bis auf Weiteres nicht öffnen. Das teilt heute das Landratsamt mit. Ob im Verlaufe der Saison 2020/21 zu einem späteren Zeitpunkt eine Öffnung noch möglich ist, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen, heißt es weiter.

6.05 Uhr: Zweiter Tag der Teststation Bayerische Eisenstein

Die mobile Corona-Teststation in Bayerisch Eisenstein im Kreis Regen öffnet heute zum zweiten Mal. Bereits gestern haben sich dort gut 400 Menschen testen lassen. "Der Ansturm am ersten Tag war groß", berichtet ein Landkreispressesprecher. Die Station ist für tschechische Pendler gedacht, die nach Deutschland einreisen. Die Coronatests sind kostenlos. Noch bis morgen bleibt die mobile Teststation in Betrieb. Zu finden ist sie am ehemaligen Badparkplatz in Bayerisch Eisenstein. Sie hat von 6 bis 18 Uhr geöffnet.