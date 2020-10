Corona-Ticker Niederbayern: 12 Fälle im Landkreis Rottal-Inn

10.31 Uhr: "Kirta moi anders" in Dingolfing

Mit dem Dingolfinger Kirta musste in diesem Jahr wegen Corona auch Bayerns letzte Wiesn, der Dingolfinger Kirta, abgesagt werden, der traditionell Mitte Oktober stattfand. Allerdings wird es unter dem Motto "Kirta moi anders" sozusagen einen "Bonsai-Kirta" im Kleinformat geben. Das gab die Stadt jetzt bekannt.

Im gesamten Stadtgebiet sind vier Standorte für Buden und Fahrgeschäfte geplant. Auch auf der Kirtawiese mitten in der Stadt sollen von Freitag 16. bis Sonntag 25. Oktober Buden und Fahrgeschäfte aufgebaut werden. Weitere Locations für den "Kirta moi anders" sind der Spitalplatz, der Marienplatz und der Parkplatz am Kreisverkehr zur Krautau. Dort wird der Kirta allerdings nur von Freitag 16. bis Montag 19. Oktober geöffnet sein. Die Öffnungszeiten sind unter der Woche von 12 bis 20 Uhr, am Samstag und Sonntag von 10 bis 20 Uhr.

All das stehe aber unter einem großen Vorbehalt. "Sollte die 7-Tage Inzidenz-Zahl der Corona-Fälle bei 50 oder mehr liegen, findet gar nichts statt", sagte der Wiesnbürgermeister auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Auch die Festwirte der beiden großen Zelte planen in der Stadthalle in Dingolfing und in Mamming am Kirtawochende eine Corona-konforme Bewirtung mit Kirtaschmankerl. Am Sonntag 18. Oktober ist zudem ein verkaufsoffener Sonntag in der Stadt Dingolfing geplant.