Corona-Ticker Niederbayern: Lebenshilfe Osterhofen geschlossen

12.30 Uhr: Lebenshilfe Osterhofen geschlossen

Nachdem eine Person aus dem nahen Umfeld der Lebenshilfe Osterhofen im Landkreis Deggendorf positiv auf Corona getestet wurde, ist der Betrieb der Werkstatt vorsorglich eingestellt worden. Die Lebenshilfe hat in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt heute eine Reihentestung durchgeführt. Die Testergebnisse werden frühestens für morgen erwartet. Die Menschen mit Behinderung, die in der Werkstatt arbeiten, sind in ihrem häuslichen Umfeld untergebracht worden.