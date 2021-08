02.08.2021, 15:54 Uhr

Corona-Ticker Niederbayern: Corona-Kontrollen an der Grenze

Die Bundespolizei kontrolliert derzeit an den deutschen Grenzen - so auch bei Passau - Einreisende auf einen Impf-, Test- oder Genesungsnachweis. Vor allem am Wochenende wurden Dutzende Verstöße geahndet. Mehr Corona-Nachrichten im Ticker: