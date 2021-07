Corona-Ticker Niederbayern: Trotz Corona in die Arbeit

14.23 Uhr: Impfbus kommt nach Osterhofen

Das Landratsamt Deggendorf meldet, dass der Impfbus des Landkreises weiter "tourt" und am kommenden Samstag, 24. Juli, am Stadtplatz in Osterhofen Halt macht. Impfwillige können sich von 9 bis 13 Uhr vor Ort impfen lassen - ohne Anmeldung oder Termin. Nur der Impfpass sollte mitgebracht werden.

Am vergangenen Samstag stand der Impfbus auf dem Globus-Parkplatz in Plattling. Dort wurden 120 Erstimpfungen verabreicht.

11.45: Uhr Trotz Corona in Arbeit und Schule - Gesundheitsamt warnt

Die Corona-Fallzahlen im Landkreis Straubing-Bogen steigen weiter an. Das Landratsamt kritisiert den Umgang mit den Infektionen. Wie das das Gesundheitsamt am Montag bekanntgab, sind auch einige Schüler und Schülerinnen betroffen. Bei den Kontaktpersonenermittlungen wurde festgestellt, dass teilweise trotz deutlicher Symptome am Schul- und Arbeitsbesuch festgehalten wurde oder keine aussagekräftigen Tests gemacht worden sind. Ebenso mit Sorge betrachtet das Gesundheitsamt, dass entsprechende Corona-Maßnahmen nicht mehr konsequent eingehalten werden.

Unter dem Strich wurden über das Wochenende sechs neue positive Tests auf SARS-CoV-2 gemeldet, so dass die Sieben-Tage-Inzidenz auf 9,9 (Stand RKI, 19.07., 0 Uhr) gestiegen ist. Zum ersten Mal seit mehr als sechs Wochen ist damit auch die Zahl der aktuellen Fälle wieder zweistellig. Sehr zögerlich läuft derzeit der Impffortschritt. Zuletzt wurden die Impfangebote schleppend angenommen. So gab es durch das Impfzentrum beziehungsweise deren mobile Teams von Freitag bis Sonntag 203 Erst- und 39 Zweitimpfungen, darunter durch die mobilen Teams an insgesamt fünf Standorten 61 Erstimpfungen.