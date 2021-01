Corona-Ticker Niederbayern: Verstärkte Polizeikontrollen

13.05 Uhr: Polizei Niederbayern wird verstärkt kontrollieren

Die Polizei in Niederbayern will weiterhin verstärkte Kontrollen durchführen, um die Infektionsschutzmaßnahmen durchzusetzen. Vor allem im Fokus sollen dabei beliebte Ausflugsziele im Bayerischen Wald sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Am vergangenen Wochenende hatten die Beamten in Niederbayern 1.900 Kontrollen durchgeführt und dabei fast 160 Bußgelder verhängt. Immer wieder wurde unter anderem gegen die nächtliche Ausgangssperre ab 21 Uhr verstoßen.

6.25 Uhr: Mehrere Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen im Landkreis Rottal-Inn

Die Polizei hat im Landkreis Rottal-Inn am Wochenende mehrere Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre ahnden müssen. Auf der B388 bei Hebertsfelden wurde eine dreiköpfige Familie aus Ruhstorf an der Rott um 22 Uhr in ihrem Auto kontrolliert. Sie kamen gerade vom Besuch eines Bekannten. Da dies keinen triftigen Grund darstellt, nach 21 Uhr die eigene Wohnung zu verlassen, wurden alle drei angezeigt. Ebenfalls auf der B388 bei Hebertsfelden wurde ein 57-Jähriger aus Pfarrkirchen kontrolliert. Er gab an, er sei unterwegs um bei der Fahrt die Batterie seines Autos zu laden. Auch er wurde angezeigt.

Bei der Kontrolle eines Pkws in Huldsessen versuchte der 17-jährige Beifahrer zu Fuß zu flüchten. Er wurde von einem Gartenzaun gestoppt. Er und sein Freund, der Fahrer des Wagens, wurden angezeigt.