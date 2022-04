Corona-Ticker Niederbayern: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

12.26 Uhr: Impfzentrum Rottal-Inn verkürzt Öffnungszeiten

Das Impfzentrum Rottal-Inn dezimiert seine Kapazitäten. Das teilt das zuständige Landratsamt heute mit. Die mobilen Impftermine in Arnstorf, und Simbach am Inn werden nur noch in drei wöchigem Abständen angeboten - jeweils dienstags. In Eggenfelden wird immer mittwochs im wöchentlichen Rhythmus geimpft. Für die Impfungen an diesen Terminen ist keinerlei Anmeldung erforderlich.

Über das Osterwochenende ist das Impfzentrum im Landkreis Rottal-Inn geschlossen. Ab Dienstag, 19. April gelten wieder die gewohnten Öffnungs- und Erreichbarkeitszeiten.

Die Kinderimpfungen im Impfzentrum in Pfarrkirchen finden alle drei Wochen statt, der nächste Termin ist der 23. April.

Alle Informationen zum Impfzentrum Rottal-Inn sowie die Impf- und Erreichbarkeitszeiten finden Sie im Internet unter: rottal-inn.de/impfzentrum.

7.30 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Niederbayern sinkt weiter. Heute meldet das Robert Koch-Institut (RKI) nur noch zwei Regionen, die über einer Inzidenz von 1.500 liegen. Es sind die Stadt Straubing und der umliegende Landkreis. Die meisten anderen niederbayerischen Regionen haben Inzidenzen knapp über 1.000. Zwei Landkreise sind laut RKI dreistellig: Freyung-Grafenau mit 946 und Regen mit 758.

Bayernweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.273. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 1.804. Allerdings weist das RKI auch darauf hin, dass die Aussagekraft der Daten - insbesondere zu Wochenbeginn - eingeschränkt ist.

Auf den Intensivstationen ist die Zahl der Corona-Patienten in den vergangenen Tagen zurückgegangen: Das Divi-Intensivregister meldet heute Morgen 333 Corona-Patienten auf Intensivstationen im gesamten Freistaat, am Montag zuvor waren es noch 393.