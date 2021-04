Corona-Ticker Niederbayern: Zügiges Einkaufen vor Ostern

17.31 Uhr: Britische Virusmutation breitet sich in Landshut weiter aus

Wie das Landratsamt Landshut meldet, breitet sich die britische Coronavirus-Mutation im Landkreis weiter aus: Ganze Familien würden sich mit dem Virus anstecken und nach wie vor gebe es ein diffuses Infektionsgeschehen in der gesamten Region. 94 Neuinfektionen wurden seit Freitagnachmittag gemeldet. Die 7-Tages-Inzidenz, die die Neuinfektionen innerhalb einer Woche ins Verhältnis zur Bevölkerung setzt, ist im Landkreis auf 150,7 gestiegen, heißt es aus dem Landratsamt weiter.

17.16 Uhr: Inzidenzwert steigt im Landkreis Deggendorf weiter an

Die Inzidenz im Landkreis Deggendorf ist auf 215 gestiegen. Das meldet das Landratsamt heute in einer Pressemitteilung. Damit sei die für Ostern prognostizierte Verdoppelung der Zahlen bereits am Palmsonntag eingetreten. Die Ansteckungen nehmen bei den Jüngeren zu, bei den Älteren ab, so das Landratsamt. Derzeit gebe es in den Alten- und Pflegeheimen keine Infektionen bei den Bewohnern. Das Infektionsgeschehen würde sich überwiegend im privaten und beruflichen Umfeld abspielen. Schulen und Kitas seien betroffen, aber ohne größere Ausbrüche. Ebenso Firmen im Landkreis. Der Landkreis will in seinem Impfzentrum in dieser Woche 600 Impfungen durchführen, auch an den Feiertagen. Arztpraxen sollen bereits ab Mittwoch, 31. März, mit dem Impfen in den Hausarzt- und dann auch in den Facharztpraxen loslegen. Zunächst bekommt jede beteiligte Praxis zum Start 20 Impfdosen. Ab dem 7. April sollen die Praxen dann täglich ca. zehn Impfdosen erhalten. Eine Steigerung sei für Ende April geplant, so das Landratsamt. Die Schulen haben bislang 82.000 Selbsttest erhalten. Die Maskenpflicht im Stadtzentrum, die seit 7. März gilt, wurde bis 18. April verlängert.

14.40 Uhr: Uwe Brandl und Abensberger Stadtrat in Quarantäne

Uwe Brandl (CSU), der Bürgermeister von Abensberg und Präsident des Bayerischen Gemeindetags, befindet sich in Quarantäne. Das hat er heute im BR-Interview bestätigt. Neben Brandl hat das Gesundheitsamt auch den halben Stadtrat in Quarantäne geschickt. Grund dafür ist die Corona-Infektion einer Ehefrau eines Stadtrats. Sie arbeitet an einem Klinikum und wurde am vergangenen Donnerstag getestet. Das positive Ergebnis lag dann am Freitag vor. Daraufhin wurde auch ihr Mann positiv getestet. Er war einer der Stadträte, der vergangene Woche an einer Krisenausschusssitzung mit reduzierter Teilnehmerzahl teilgenommen hatte. Daraufhin habe das Gesundheitsamt für alle Sitzungsteilnehmer eine Quarantäne bis 8. April angeordnet, erzählt Brandl. Betroffen sind 13 Personen: zwölf Sitzungsteilnehmer sowie ein Mitarbeiter der Verwaltung. Brandl bemängelt, dass die mittelbaren Kontaktpersonen - wie in seinem Fall seine Ehefrau, die mit einer potenziell infizierten Person seit Donnerstag in Kontakt steht - nicht auch in Quarantäne geschickt werden. Der CSU-Politiker sieht eine der Ursachen für die "explosiven Infektionsgeschehnisse" darin, dass immer nur Kontaktpersonen 1 in Quarantäne geschickt würden.

Brandl spricht sich außerdem gegen das sogenannte "Tübinger Modell" aus, bei dem in Modellregionen eine Lockerung der Corona-Regeln bei gleichzeitiger intensiver Testung angedacht ist.

9.39 Uhr: Brennender Hilferuf im Bäderdreieck

Mit brennenden Kerzen wollen heute die Kurorte im niederbayerischen Bäderdreieck auf ihre angespannte Situation in der Corona-Pandemie aufmerksam machen. In jeder Gemeinde werden heute Abend tausende Kerzen in Form eines "SOS"-Schriftzugs aufgestellt. In Bad Füssing im Landkreis Passau sind es allein 4.000 Stück. Gegen 17 Uhr sollen die Kerzen angezündet werden. Eine Nachtwache wird dafür sorgen, dass die Kerzen die ganze Nacht brennen.

Die Thermenwelt Bad Füssing sowie die Kur- und Gewerbevereine aus Bad Griesbach und Bad Birnbach im Kreis Rottal-Inn wollen mit der Aktion auf die Tausenden Beschäftigten hinweisen, die derzeit ohne Arbeit sind. Sie fordern eine Öffnungsperspektive für die Heilbäder.