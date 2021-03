Corona-Ticker Niederbayern: Landkreis Regen wieder über 100

16.19 Uhr: AstraZeneca – Landshuter bleiben skeptisch

Nach dem vorübergehenden Impfstopp und der erneuten Zulassung wird im Impfzentrum des Landkreises Landshut nun wieder mit dem Präparat von AstraZeneca geimpft. Dabei berichten die Mitarbeiter, dass die Wiedereinführung "schleppend" läuft, heißt es aus dem Landratsamt. Viele Eingeladene zeigten weiter Vorbehalte gegen diesen Impfstoff, was die Terminvergabe sehr aufwendig gestalte. Die kurzfristig abgesagten Termine werden nun nachgeholt, auch der Impfbus ist weiter im Landkreis unterwegs. Parallel impfen die mobilen Teams gruppenweise Erziehungs- und Lehrpersonal, die der zweiten Priorisierungsgruppe zugeordnet wurden.

10.10 Uhr: Die Impfkampagne in Landshut geht voran

In Landshut sind die Erstimpfungen von Impfwilligen mit der höchsten Priorisierungsstufe - also vor allem der Über-80-Jährigen und Bewohner und Personal von Seniorenheimen und Krankenhäusern - fast abgeschlossen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Momentan werden nur noch vereinzelte Nachzügler geimpft, die sich erst in den vergangenen Tagen angemeldet haben, heißt es aus dem Impfzentrum.

Der Schwerpunkt liege nun auf der Prioritätsgruppe zwei. Diese umfasst insbesondere Über-70-Jährige, aber unter anderem auch Beschäftige in der Kindertagesbetreuung, Grundschullehrer - und Patienten mit bestimmten, in der Corona-Impfverordnung genau definierten Vorerkrankungen. Allerdings gibt es dabei insbesondere im Fall einer Online-Anmeldung über das bayerische Impfportal BayIMCO in der Praxis aber immer wieder für Probleme, so der Leiter des Impfzentrums. Denn manche Patienten gäben ihre Vorerkrankung bei der Registrierung - oft unabsichtlich - nicht korrekt ein, würden dann fälschlicherweise höher priorisiert und erhielten dadurch vom Registrierungssystem früher einen Impftermin zugewiesen. Wer dann aber beim Termin kein Attest zur Vorerkrankung vorlegen kann, darf noch nicht geimpft werden.

Bis alle Impfwilligen aus Prioritätsgruppe zwei ein Impfangebot erhalten haben, dürfte es in der Stadt Landshut bis voraussichtlich Mitte April dauern, so die Schätzung.