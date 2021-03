Corona-Ticker Niederbayern: Landkreis Regen - Lockerung abwarten

18.49 Uhr: Impftermine fallen wegen AstraZeneca aus

Nach dem Stopp für Corona-Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca wollen die Impfzentren in Niederbayern teilweise andere Impfstoffe verwenden. Es werden aber auch etliche Termine für Erst- und Zweitimpfungen ausfallen.

Das Impfzentrum in Straubing beispielsweise kann für die heutigen Termine noch anderen Impfstoff verwenden, ab morgen werden aber Impfungen ausfallen müssen, so das Landratsamt.

Das Impfzentrum in Eggenfelden muss ebenfalls Termine absagen, denn der Konkurrenz-Impfstoff von Biontech ist hier bereits verplant. 540 Dosen AstraZeneca werden vorübergehend eingelagert, so ein Sprecher des Landratsamtes Rottal-Inn zum BR.

Im Kreis Freyung-Grafenau soll es für die Betroffenen neue Termine mit anderem Impfstoff geben.

17.00 Uhr: Landkreis Landshut muss Impfbus stilllegen

Nach der Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums, die Corona-Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca vorerst einzustellen, wird auch der Impfbus des Landkreises Landshut vorerst ruhen. Ab Donnerstag können außerdem im Impfzentrum keine weiteren Planungen gemacht werden, wenn kein Impfstoff-Nachschub mehr zu erwarten ist, teilt das Landratsamt mit.

Landrat Peter Dreier (FW) empfindet dies als "herben Rückschlag, da es gerade die konstanten Lieferungen von AstraZeneca waren, die einen kontinuierlichen Impffortschritt ermöglicht haben." Dreier hofft, dass die Bedenken gegenüber diesem Impfstoff bald ausgeräumt werden können. Andernfalls fordert er genügend Lieferungen anderer Impfstoffe, um diese Ausfälle ausgleichen zu können.

In der Region Landshut seien keine Fälle von schwerwiegenden Nebenwirkungen bekannt, so das Landratsamt Landshut.

16.42 Uhr: An die 1.000 Pendler-Tests negativ

Bei insgesamt 984 Coronatests tschechischer Grenzpendler, die letzte Woche an der Teststation Bayerisch Eisenstein gemacht worden waren, ist kein einziger Test positiv ausgefallen. Das hat heute das Landratsamt Regen bekannt gegeben. Das würde bedeuten, dass sich die Lage bei den Pendlern entspannt hat.

Bei den vorherigen Tests seit 25. Januar waren 33 Testergebnisse positiv - bei rund 7.300 getesteten Menschen. Seit Wochen dürfen nur noch Pendler aus systemrelevanten Berufsfeldern täglich hin- und herpendeln.

Die 7-Tage-Inzidenz in Tschechien liegt momentan bei 726 Fällen pro 100.000 Einwohner. Das Land ist nach wie vor als Hochrisiko-und Virusvariantengebiet eingestuft.

15.00 Uhr: Landshuter Dult abgesagt

Weil vorerst keine Entspannung der Corona-Lage in Sicht ist, hat die Stadt Landshut heute die Frühjahrsdult 2021 offiziell abgesagt. "Es besteht keine Chance mehr, dass sich diese schwierige Situation bis zum geplanten Auftakt der Frühjahrsdult am 17. April noch signifikant verbessert", so Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos).

Wie in ganz Ostbayern steigen auch in Stadt und Landkreis Landshut die Infektionszahlen stark an, gleichzeitig käme die Impfkampagne aufgrund mangelhafter Impfstoffversorgung nur schleppend voran, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Landshut. OB Putz bedauere die Absage sehr, doch sie sei unvermeidlich.

Um die Schausteller, Marktkaufleute und Festwirte wenigstens ein bisschen zu unterstützen, räumt ihnen die Stadt Landshut, wie bereits im vergangenen Jahr, die Möglichkeit ein, ihre Stände im wöchentlichen Wechsel in der Innenstadt aufzustellen und dort ihre Waren anzubieten, hieß es in der Pressemitteilung der Stadt Landshut.

13.58 Uhr: Lockdown im Kreis Landshut steht bevor

Dem Landkreis Landshut droht ein erneuter Lockdown. Die Inzidenz stieg bereits gestern wieder auf über 100. Sollte der Wert auch morgen - also drei Tage in Folge - über 100 liegen, werden Geschäfte und Museen wieder geschlossen, teilt das Landratsamt mit. Die Kontakte müssten auf Treffen eines Haushalts mit einer weiteren Person reduziert werden. Auch eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr würde in Kraft treten.

Die Schülerinnen und Schüler haben allerdings die ganze Woche Präsenzunterricht. Maßgeblich für diese Regelung ist der Inzidenz-Wert vom vergangenen Freitag, der noch unter 100 lag. Nach den gesetzlichen Bestimmungen gilt diese Entscheidung eine ganze Woche lang. Diesen Freitag wird die Lage neu bewertet und die Regelung für die darauffolgende Woche bekanntgegeben, so das Amt.

12.14 Uhr: Landkreis Regen hat Priorisierungsgruppe 1 bald durchgeimpft

Der Landkreis Regen im Bayerischen Wald wird diese Woche mit den Erstimpfungen der impfwilligen über 80-Jährigen, also der Priorisierungsgruppe 1, fertig. Das hat die Pressestelle des Landkreises heute auf Nachfrage bekannt gegeben. Schon diese Woche wird mit der Impfung der zweiten Gruppe begonnen, also der über 70-Jährigen und der Personen mit schweren oder mit mehreren Vorerkrankungen. Die Impfung von Lehrern und Erziehern, die wie überall parallel zu der normalen Priorisierung schon länger läuft, ist noch nicht abgeschlossen und geht in den nächsten Wochen auch noch weiter. Insgesamt gab es bisher im Landkreis Regen 6.913 Erst- und 2.642 Zweitimpfungen. Der Landkreis Regen hat insgesamt rund 77.000 Einwohner. Zieht man davon alle unter 16-Jährigen ab, für die es sowieso noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt, sind bereits rund zehn Prozent der Bevölkerung geimpft, so die Pressestelle des Landratsamts.

Der Landkreis Regen zählt zu den Landkreisen direkt an der tschechischen Grenze und hatte zuletzt deshalb Impfstoff-Sonderzuteilungen bekommen, insgesamt bisher rund 3.000 Zusatzdosen. Momentan liegt die Inzidenz hier bei 110 Fällen pro 100.000 Einwohner. Es sind also immer noch Schulen, Kindergärten, die meisten Läden und die Tourismusbetriebe geschlossen. Außerdem gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Im Dezember war der Landkreis Regen mit einer Inzidenz über 600 Negativ-Spitzenreiter in Deutschland.

10.38 Uhr: Bayerischen Pferde-Rennvereinen droht das Aus

Den bayerischen Pferde-Rennvereinen droht wegen der Corona-Pandemie das Aus. Die Vorsitzenden der Rennvereine in Straubing, München-Daglfing und München-Riem fordern jetzt von der Staatsregierung "… schnelle und unbürokratische Unterstützung, um nicht an den Folgen der Corona-Maßnahmen den Betrieb einstellen zu müssen …".

In dem Schreiben der Rennvereine an den Bayerischen Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) heißt es, dass die bayerischen Galopp- und Trabervereine verschiedene Corona-Hilfsprogramme nicht in Anspruch nehmen können. Als Grund wird unter anderem genannt, dass der Ausfall von Wettumsätzen nicht berücksichtig werden könne, weil diese nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

Trotz des Lockdowns werden zwar auf den bayerischen Rennbahnen weiter Pferderennen ausgetragen. Allerdings führe der Ausschluss von Zuschauern und auch Renn-Amateuren dazu, dass den Vereinen Wettumsätze verloren gingen, so die Chefs der drei bayerischen Pferde-Rennvereine.

Mittelfristig fordern die bayerischen Rennvereine eine Neuordnung des Wett-Marktes und dauerhafte staatliche Zuschüsse. Nur so könne der Pferde-Rennbetrieb in Bayern aufrecht erhalten werden. Seit Beginn der 2000er-Jahre verzeichnen die Rennvereine massive Umsatzverluste. Dies begründen die Clubs durch die Abwanderung von Wettkunden in den Sportwettenmarkt. Totalisatorwetten sind zwar grundsätzlich nur staatlichen Lotteriegesellschaften und Pferde-Rennvereinen erlaubt, andere Wettanbieter würden aber stillschweigend toleriert, monieren die Pferde-Clubs. Zwei bayerische Rennbahnen, in Pfaffenhofen und Mühldorf, seien bereits von der Insolvenz betroffen gewesen.