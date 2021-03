Corona-Ticker Niederbayern: Dehoga-Aktion im Bayerwald

9.57 Uhr: Dehoga-Aktion "Gedeckter Tisch" in Bayerwald-Urlaubsorten

Die beiden Urlaubsorte Bodenmais und Sankt Englmar im Bayerischen Wald nehmen heute an der Aktion "Gedeckter Tisch" teil, zu der der Bayerische Hotel-und Gaststättenverband (Dehoga Bayern) bayernweit aufgerufen hat. An zentralen Plätzen sollen Gastronomen und Hoteliers einen gedeckten Tisch oder ein gemachtes Bett aufstellen und damit eine Öffnungsperspektive für die Branche fordern.

Mit dem "stillen Protest" , wie es in einer Presseerklärung des Dehoga Bayern heißt, will der Verband im Vorfeld der Bund-Länder-Gespräche zum Lockdown, die für Mittwoch geplant sind, auf die "existenbedrohende Lage" von Gastronomie und Tourismus hinweisen. Die Branche befinde sich seit November und damit fast vier Monate ununterbrochen im Lockdown. Ein baldiges Ende sei noch immer nicht in Sicht. Es gehe "nicht um Öffnungen auf Kosten der Gesundheit oder um jeden Preis", so der Verband, sondern "um verlässliche Perspektiven". In Bodenmais werden heute um 11 Uhr vor dem Rathaus ein gedeckter Tisch und ein gemachtes Bett aufgestellt. In Sankt Englmar wird beides um 13 Uhr auf dem neuen Waldturm am Waldwipfelweg aufgebaut.

6.16 Uhr: Gemischte Situationen in Schulen von Stadt und Landkreis Passau

Stadt und Landkreis Passau starten unterschiedlich in die erste Märzwoche, was die Schulsituation angeht. In der Stadt Passau liegt der Inzidenzwert aktuell laut Robert Koch-Institut bei 83,3. Wie das Schulamt mitteilt, wird bis einschließlich Mittwoch, 3. März, definitiv Wechsel- oder Präsenzunterricht durchgeführt. Auch die Kitas sind geöffnet.

Im Landkreis Passau muss am Montag und Dienstag auf alle Fälle Distanzunterricht stattfinden. Laut RKI liegt der 7-Tage-Wert aktuell bei 114,2. Wie es weitergeht, soll zeitnah entschieden werden.