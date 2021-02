Corona-Ticker Niederbayern: Parkplatzprobleme am Großen Arber

11.33 Uhr: Tagesausflügler: Parkplatzprobleme am Großen Arber

Rund zwei Dutzend Verwarnungen hat die Polizei am Wochenende für falsch geparkte Autos von Tagesausflüglern am Großen Arber ausgestellt. Außerdem wurden rund 50 Autofahrer von der Polizei wieder weggeschickt. Am Großen Arber stehen wegen der geschlossenen Pisten momentan nur wenige Parkplätze zur Verfügung, weil die Flächen nicht vom Schnee geräumt werden. Am Wochenende waren trotz der Warnungen der Polizei im Vorfeld vor der Parksituation wieder so viele Tagesausflügler zum Arber gefahren, dass die wenigen Parkflächen jeweils schon am frühen Vormittag belegt waren. Die Polizei hat dann verhindert, dass entlang der Staatsstraße geparkt wurde. Auch an anderen bekannten Ausflugszielen der Region waren am Wochenende wieder viele Ausflügler unterwegs.