Corona-Ticker Niederbayern: Deggendorf vertagt Entscheidung

14.05 Uhr: Erste Impfungen im Impfzentrum Eggenfelden

Mit den ersten 100 Impfungen ist das Impfzentrum Rottal-Inn in der Eggenfeldener Rottgau-Halle am Samstag, 23. Januar, in Betrieb genommen worden. Das gab das Landratsamt Rottal-Inn bekannt. Demnach sollen Bürger der ersten Priorisierungsgruppe von Mitarbeitern des BRK geimpft worden sein, mit denen vorab ein Termin vereinbart wurde. Alles soll reibungslos verlaufen sein. Heute folgen die nächsten 100 Erstimpfungen und auch morgen wird weitergeimpft. Parallel zum Impfzentrum ist auch ein mobiles Impfteam im Landkreis unterwegs, welches Impfungen in Einrichtungen durchführt.

Nach Angaben des Landratsamts wird derzeit der Pfizer/Biontech-Impfstoff genutzt. Das Landratsamt Rottal-Inn betont, dass der Betrieb im Impfzentrum und die folgenden Impftermine von den weiteren Impfstoff-Lieferungen abhängig seien. Ein durchgängiger Betrieb könne aktuell nicht garantiert werden. Derzeit seien mehrere tausend Menschen aus der ersten Priorisierungsgruppe für eine Impfung registriert. Diese würden nach und nach kontaktiert und zur Impfung eingeladen. Die weiteren Priorisierungsgruppen können sich laut Landratsamt mit ihrer Registrierung noch Zeit lassen.

13.53 Uhr: Landratsamt Deggendorf vertagt Entscheidung

Das Landratsamt Deggendorf meldet, dass es erst am morgigen Dienstag über eine Aufhebung der 15-Kilometer-Regel entscheiden wird. Ein Anstieg der 7-Tages-Inzidenz über das Wochenende ließe zum heutigen Montag keine Entscheidung zu, so die Behörde.

Die Regelung, dass tagestouristische Ausflüge (incl. Sport und Bewegung) über einen Umkreis von 15 Kilometer um die Wohnortgemeinde hinaus untersagt wird, kann erst wieder aufgehoben werden, wenn die 7-Tages-Inzidenz den Wert von 200 an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen unterschreitet.

Die 7-Tages-Inzidenz für den Landkreis Deggendorf unterschritt am 16.01.2021 erstmals diese Marke. Seither liegt dieser Wert auch darunter. Die 7-Tages-Inzidenz stieg über das Wochenende von 159,9 (Wert vom Freitag) auf 188,3 (Wert RKI am Montagmorgen) an. Da vergangenen Montag lediglich acht Fälle gemeldet wurden, ist die rechnerische Wahrscheinlichkeit groß, dass mit dem heutigen Tag die 200er Marke wieder überschritten wird, so das Landratsamt. Deshalb habe man die für heute geplante Entscheidung des Krisenstabs über die Aufhebung dieser Regelung verschoben.

12.50 Uhr: Eisenstein: Alle 500 Pendlertests von heute negativ

An der kurzfristig nur für heute aufgebauten Teststation für tschechische Pendler im Grenzort Bayerisch Eisenstein sind am Vormittag vom Roten Kreuz rund 500 Schnelltests gemacht worden. Alle hatten ein negatives Testergebnis. Das gab das Landratsamt Regen bekannt. Wegen des großen Andrangs heute früh ab 5 Uhr wird die Station in der Eisensteiner Arberlandhalle heute nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr, also zum Feierabend der meisten Pendler, noch einmal geöffnet. Ob es weitere Zusatz-Testangebote für Pendler in den nächsten Tagen gibt, wird im Lauf des Tages entschieden. Ursprünglich hatte der Landkreis Regen vor, die Pendler auf die bestehenden Teststationen in Regen und Viechtach zu verweisen, für die man sich allerdings jeweils einen Termin per Voranmeldung geben lassen muss. Vor allem in Viechtach gebe es auch noch freie Termine, so das Landratsamt.

6.55 Uhr: Zwei Kreise über Inzidenzwert 200

In Niederbayern liegen laut aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) noch zwei Landkreise über einem Inzidenzwert von 200. Es sind der Kreis Passau mit 225,3 und der Kreis Regen mit 219,6. In diesen beiden Landkreisen dürfen sich die Einwohner weiterhin maximal 15 Kilometer von der eigenen Gemeindegrenze wegbewegen. Auch Tagesausflüge von außerhalb in diese Regionen sind untersagt.

Der Bayerwald-Landkreis Freyung-Grafenau hingegen hebt die 15-Kilometer-Regel ab heute auf. Der Landkreis Deggendorf dürfte mit einer Inzidenz von 188,3 heute nachziehen. Offiziell ist das aber noch nicht.

Die niederbayerischen Regionen mit den wenigsten Corona-Neuinfizierten innerhalb der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner hochgerechnet sind laut RKI der Landkreis Dingolfing-Landau mit 70,3, die Stadt Straubing mit 73,2 und der Kreis Kelheim mit einer Inzidenz von 96,7.

Ziel des aktuell bestehenden Lockdowns ist es, die Inzidenzzahlen unter 50 zu bekommen - das war in Niederbayern seit vergangenem Herbst nicht mehr der Fall.

5.30 Uhr: FFP2-Maskenpflicht gilt ab heute verbindlich

In Bayern gilt die FFP2-Maskenpflicht für den Nahverkehr und den Einzelhandel seit vergangener Woche. Ab heute droht ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro, wer ohne erwischt wird. Auch in Niederbayern wird das die Polizei kontrollieren.