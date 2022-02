Corona-Ticker Niederbayern: 1.300 Menschen bei Demos

12.20 Uhr: Besuchsverbot auch im Seniorenheim Mengkofen

Wegen mehrerer Corona-Fälle schließt der Landkreis Dingolfing-Landau mit sofortiger Wirkung jetzt auch das Kreisseniorenheim in Mengkofen für Angehörige und Besucher. Das gab die Behörde heute am Mittag bekannt. Es handele sich dabei um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Man wolle kein Risiko eingehen, das Virus innerhalb dieser "vulnerablen Gruppe" weiter zu verbreiten. Bereits in der vergangenen Woche hat der Landkreis das Kreisseniorenheim in Reisbach wegen mehrerer Corona-Fälle für Besucher und Angehörige geschlossen. Die Besuchsverbote sollen für einige Tage gelten.

6.33 Uhr: Rund 1.300 Teilnehmer bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen

Am Sonntagnachmittag und am Abend haben in Niederbayern rund 1.300 Menschen gegen die Coronamaßnahmen demonstriert. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Niederbayern mitteilt, waren die größten Veranstaltungen in Straubing (800 Teilnehmer), Grafenau (190 Teilnehmer) und Abensberg (57 Teilnehmer). Auch am heutigen Montag werden wieder Demos erwartet. -