Corona-Ticker Niederbayern: Inzidenzzahlen zurückgegangen

5.45 Uhr: Inzidenzzahlen zurückgegangen

In Niederbayern sind die Inzidenzzahlen laut Robert-Koch-Institut (RKI) zurückgegangen. Außer im Kreis Regen liegen sie überall unter 200. Allerdings sind die Zahlen nach den Feiertagen nicht vollständig.

Wie das RKI mitteilt, sei bis zum Jahreswechsel "bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass zum einen meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen und keine Screenings am Arbeitsplatz, in der Schule und in Kitas durchgeführt werden - dadurch werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt". Dies führe dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Zum anderen könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und zuständigen Landesbehörden an allen Tagen an das RKI übermitteln. Dadurch entsteht nur ein unvollständiges Bild der epidemiologischen Lage, so das RKI.