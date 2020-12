Corona-Ticker Niederbayern: Impf-Terminvergabe startet bald

13.15 Uhr: Ab Montag können sich über 80 Jährige aus dem Lkr. Kelheim für Corona-Impfung voranmelden

Über 80-jährige aus dem Landkreis Kelheim können sich ab Montag, den 28.12., zur Impfung gegen Covid-19 voranmelden. Das hat das Landratsamt Kelheim mitgeteilt. Bei der Anmeldung werde aber vorerst noch kein Termin für die Impfung genannt. Es erfolge lediglich eine Vormerkung. Aufgrund der derzeit nur sehr begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffes müsse davon ausgegangen werden, dass die letzten Impftermine erst im April 2021 vereinbart werden könnten, so das Landratsamt Kelheim in einer Mitteilung. Anmeldungen seien für über 80-jährige ab dem 28.12.2020 unter der Telefonnummer 09441/207-6940 oder per E-Mail an HYPERLINK "mailto:impfregistrierung@iz-bayern.de" impfregistrierung@iz-bayern.de möglich.

Zunächst nur über 80-Jährige

Andere Personen können laut Landratsamt momentan noch nicht erfasst werden. Geplant sei jedoch, dass die Terminierung zukünftig über eine durch den Freistaat Bayern zu Verfügung gestellten Internetseite erfolgen kann. Diese Plattform, die dann jedem Bürger zur Verfügung stehen soll, soll voraussichtlich im Januar 2021 in Betrieb genommen werden. Das Landratsamt Kelheim betonte, dass keine Verpflichtung zur Impfung bestehe.

Keine Impfung bei Grippe-oder Krankheitssymptomen

Zum Impftermin müsse man den Personalausweis, den Impfpass und falls vorhanden den Allergiepass mitbringen. Falls Impfberechtigte kurz vor der Impfung Grippesymptome, Fieber oder Krankheitsanzeichen haben, sei eine Impfung nicht möglich. Dann müsse der Termin abgesagt und verschoben werden. Jeder Impfberechtigte solle sich für die Impfung rund eine Stunde Zeit nehmen.

Impfung dauert etwa eine Stunde - zweite Impfung notwendig

Zum Ablauf der Impfung erklärt das Landratsamt: Erst findet eine Anmeldung am Eingang des Impfzentrums und ein Aufklärungsgespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin statt. Nach der Impfung müsse der Impfling noch kurz warten, um zu prüfen, ob allergische Reaktionen nach der Impfung auftreten. Ist dies nicht der Fall, könne der Geimpfte das Impfzentrum nach der Wartezeit wieder verlassen. Nach spätestens 21 Tagen sei eine zweite Impfung notwendig. Der Termin hierfür werde bereits bei der ersten Terminvereinbarung reserviert, so das Landratsamt Kelheim. Über 80-jährige Bürgerinnen und Bürger würden in den nächsten Tagen noch weitere Informationen per Post erhalten.

11.25 Uhr: Bürgertelefon und Teststation in Dingolfing

Die Corona-Zahlen im Landkreis Dingolfing-Landau bleiben weiter auf hohem Niveau, meldet das Landratsamt. Das Robert-Koch-Institut weise eine Sieben-Tages-Inzidenz von 196,5 aus. Aktuell gelten 259 Personen als infiziert. 49 Personen sind mit oder an Corona verstorben. Zuletzt mehren sich laut Landratsamt die Todesfälle in Zusammenhang mit Ausbrüchen in Seniorenheimen. 2.347 Personen sind seit Beginn der Pandemie positiv auf das Virus getestet worden.

Die Teststation des Landkreises in Dingolfing (Industriestraße) kann ab dem 1. Januar 2021 nur noch nach vorheriger Terminbuchung besucht werden (www.coronatest-dgf.de oder www.coronatest-dingolfing.de). Das Bürgertelefon (08731 87-200) ist in der kommenden Woche an den Werktagen von 8 bis 12 Uhr für Fragen zum Thema Corona zu erreichen. Am 31. Dezember und 1. Januar ist die Hotline nicht besetzt.

11.05 Uhr: Inzidenzwert in Regen soll sinken

Neun Todesfälle (an oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben) und 87 Neuinfektionen meldet das Landratsamt Regen für gestern. Derzeit werden 87 Personen wegen einer Corona-Infektion stationär in einer Klinik behandelt. Laut LGL lag die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Regen am Mittwoch bei 589,09 Fällen pro 100.000 Einwohner. Dieser Wert werde heute deutlich sinken, so das Landratsamt.

10.30 Uhr: Impfzentrum Dingolfing ist bereit

Das Impfzentrum und die mobilen Teams im Landkreis Dingolfing-Landau sind bereit und beginnen am 27. Dezember mit den Impfungen, meldet das Landratsamt. Die Vorbereitungen seien abgeschlossen. Oberste Priorität haben zu Beginn der Impfungen vor allem Seniorenheime, die von mobilen Teams besucht werden. Generell werden in der ersten Gruppe Personen geimpft, die älter als 80 Jahre sind, sowie Bewohner von Pflegeheimen, das Personal der Heime, medizinisches Personal und Mitarbeiter ambulanter Pflegedienste.

Ab dem 28. Dezember ist es für diese Personengruppen möglich, sich unter der Telefonnummer 08731/9102630 oder per E-Mail an impfzentrum@landkreis-dingolfing-landau.de beim zuständigen Impfzentrum im Dingolfinger Stadtteil Salitersheim für Termine anzumelden. Berechtigt sind dabei ausschließlich Personen mit Wohnort oder gewöhnlichem Aufenthaltsort im Landkreis Dingolfing-Landau. Bei der Anmeldung erfolgt nach Abfrage von Name, Anschrift, Geburtsdatum und Telefonnummer die Mitteilung eines Terminpaars, da zur Immunisierung zwei Impfungen erfolgen müssen. Die Zweitimpfung wird 21 Tage nach der ersten Impfung erfolgen.Geimpft wird der bisher einzig in Deutschland zugelassene Impfstoff von Biontech/Pfizer. Es werde voraussichtlich bis in den April hinein dauern, bis die erste Personengruppe der über 80-Jährigen geimpft ist. Neben dem Impfzentrum werden die mobilen Teams des BRK im Landkreis unterwegs sein, um in den Heimen zu impfen. Die Anmeldung zum Impfen soll ab Mitte Januar auch über ein zentrales digitales Portal erfolgen.