Corona-Ticker Niederbayern: Warnung vor illegalem Feuerwerk

12.32 Uhr: Feiertags-Öffnungszeiten in Dingolfing-Landau

Für die Teststationen des Landkreises Dingolfing-Landau und das Impfzentrum in Dingolfing gelten über die Weihnachtsfeiertage und Neujahr geänderte Öffnungszeiten. Auch das Bürgertelefon hat über die Feiertage eine geänderte Erreichbarkeit. Für das Impfzentrum sind am Weihnachtstag, 24. Dezember, sowie am 27. und 28. Dezember noch Termine frei, heißt es aus dem Landratsamt.

Für die Teststationen im Landkreis gelten folgende Öffnungszeiten für Weihnachten bis Dreikönig:

- PCR-Station, Industriestraße, Dingolfing:

24. Dezember: 10 bis 16 Uhr / 25. Dezember: geschlossen / 26. Dezember: 10 bis 16 Uhr / 31. Dezember: 10 bis 16 Uhr / 1., 2., 6. Januar: geschlossen

- Schnellteststationen (unabhängig vom Standort):

24. Dezember: 10 bis 16 Uhr / 25. und 26. Dezember: geschlossen / 31. Dezember: 10 bis 16 Uhr / 1. Januar: geschlossen / 2. Januar: Sonntagsbetrieb (nur in Dingolfing und Landau von 9.30 bis 16.30 Uhr) / 6. Januar: geschlossen

Für alle nicht aufgeführten Tage gelten die normalen Öffnungszeiten. Ab Freitag, 7. Januar, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

- Das Impfzentrum in Dingolfing, Salitersheimer Straße 2, ist wie folgt geöffnet:

24. Dezember: 8 bis 12 Uhr / 25. und 26. Dezember: geschlossen / 27. bis 30. Dezember: zu den üblichen Zeiten geöffnet / 31. Dezember: 8 bis 12 Uhr / 1. und 2. Januar: geschlossen / 3. bis 5. Januar: zu den üblichen Zeiten geöffnet / 6. Januar: geschlossen / 7. bis 8. Januar: zu den üblichen Zeiten geöffnet

Ab Dienstag, 11. Januar, wird wieder auf den regulären Wochenbetrieb von Dienstag bis Samstag umgestellt. Freie Impftermine – auch noch vor Weihnachten – können über das Portal www.impfzentren.bayern gebucht werden.

- Das Bürgertelefon des Landkreises ist über die Feiertage wie folgt erreichbar:

Am 24. und 31. Dezember sowie am 6. Januar ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Bis 10. Januar ist das Bürgertelefon zu den Öffnungszeiten des Landratsamts von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr erreichbar, an den Wochenenden nicht.

6.20 Uhr: Warnung vor illegalem Feuerwerk

Nach dem Verkaufsverbot von Böllern und Feuerwerk zu Silvester ist der Schwarzmarkt in den Fokus gerückt. Dabei warnen Experten vor dem Gebrauch von illegalem Feuerwerk. Die Polizei wird vor allem auch an den Grenzen zu Tschechien kontrollieren. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf den Schmuggel von illegalen Feuerwerkskörpern gelegt werden, heißt es.

Der Verkauf von Pyrotechnik wurde im zweiten Jahr in Folge untersagt. Der Grund ist die Verletzungsgefahr: Die Krankenhäuser haben wegen Corona wenig oder keine Kapazitäten für mehr Patienten.

5.50 Uhr: Österreich verschärft Einreise

Österreich verschärft seine Einreisebestimmungen: seit Mitternacht gilt 2G-plus. Im Kampf gegen die Omikron-Variante dürfen also nur noch Menschen, die schon eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, ohne PCR-Test über die niederbayerisch-österreichischen Grenzen. Geimpfte und Genese müssen einen negativen Test bei der Einreise vorweisen. Ansonsten müssten die Reisenden sofort in Quarantäne. Die Quarantäne darf beendet werden, sobald ein negativer PCR-Test vorliegt.