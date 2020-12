Corona-Ticker Niederbayern: Bundeswehr hilft in Straubing-Bogen

18.00 Uhr: Lage in Stadt und Landkreis Passau

Seit gestern gibt es 18 Corona-Neuinfektionen im Stadtgebiet Passau. Insgesamt sind aktuell 242 Personen infiziert. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz beträgt lt. Robert Koch-Institut zum heutigen Stand 217,8. Drei Personen sind an bzw. mit Covid-19 verstorben. Dabei handelt es sich um zwei Bewohnerinnen (85 und 77 Jahre) und einen Bewohner (80 Jahre) einer Senioreneinrichtung im Stadtgebiet, so eine Mitteilung der Stadt. In mehreren Senioreneinrichtungen gebe es derzeit Infizierte unter Bewohnern und Mitarbeitern. Im Klinikum Passau werden 90 Personen mit Covid-19 behandelt, wobei sich zehn Personen auf der Intensivstation befinden und fünf davon beatmet werden müssen.

Im Landkreis Passau gab es heute 136 neue Corona-Fälle. Aktuell führt das Gesundheitsamt für den Landkreis Passau insgesamt 972 aktive Fälle. In den Kreiskrankenhäusern werden derzeit 62 Corona-Patienten stationär behandelt, sechs davon intensivmedizinisch. Eine Beatmung ist derzeit in keinem der Fälle erforderlich. Zwei Corona-Patienten aus dem Landkreis Passau sind verstorben. Es handelt sich dabei um einen Mann im Alter von 71 Jahren sowie eine Frau im Alter von 83 Jahren.

Mehrere Infektionsfälle wurden dem Gesundheitsamt aus dem Krankenhaus Vilshofen (außerhalb der Isolierstationen) gemeldet. Betroffen sind 17 Patienten sowie zehn Beschäftigte. Eine Reihentestung sowie entsprechende Isolierungsmaßnahmen wurden durch das Krankenhaus veranlasst, so das Landratsamt.

15.35 Uhr: Notbetrieb am Landratsamt Freyung-Grafenau

Das Landratsamt Freyung-Grafenau arbeitet ab Samstag, 19. Dezember, bis vorerst Sonntag, 10. Januar, im Notbetrieb. Konkret bedeute dies, dass eine Mindestbesetzung im Amt ist, so die Behörde. Es handele sich dabei um Bereiche, die zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit erforderlich seien. Dort wo es möglich ist, werden an den entsprechenden Arbeitstagen die Mitarbeiter auch im Homeoffice tätig sein. Persönliche Vorsprachen sind deshalb in dieser Zeit nur in Ausnahme- und Notfällen und nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Bürger werden gebeten, alle nicht zwingend notwendigen Angelegenheiten ins neue Jahr zu verschieben.Davon nicht betroffen sind die Kfz-Zulassungsstelle und die Führerscheinstelle am Standort Freyung. Diese sind normal besetzt und noch bis Mittwoch, 23. Dezember, auch für den Parteiverkehr geöffnet. In der Zeit von Donnerstag, 24. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, ist das Landratsamt komplett geschlossen. Gesundheitsamt und Winterdienst arbeiten weiter.

Das Bürgertelefon ist mit Ausnahme der Feiertage montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags bis sonntags von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 08551/57-470 erreichbar. An Heilig Abend sowie an Silvester ist das Bürgertelefon nur vormittags von 8 bis 12 Uhr besetzt. Parallel dazu werden zu allen angegebenen Zeiten auch E-Mails an buergerservice@landkreis-frg.de beantwortet.

8.24 Uhr: Haushalt des Bezirks Niederbayern - Keine Reden

Heute ab 9.30 Uhr wird in Ergolding der neue Haushalt des Bezirks Niederbayern beschlossen. Wegen der Corona-Pandemie ändert sich der Ablauf der Sitzung des Bezirkstags. Präsident Olaf Heinrich wird auf den mündlichen Vortrag seiner Haushaltsrede verzichten und auch die Vertreter der Parteien sind angehalten, von ihren Reden abzusehen. Der Gesamthaushalt des Bezirks beläuft sich auf rund 733 Millionen Euro.

5.53 Uhr: Landkreis Regen nicht mehr deutschlandweiter Corona-Spitzenreiter

Der Landkreis Regen ist nicht mehr deutschlandweiter Spitzenreiter, was den Inzidenzwert betrifft. Laut aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts (Stand 16.12.2020, 0 Uhr), liegt mit 631,2 jetzt der Landkreis Bautzen in Sachsen auf dem ersten Rang. Danach folgt dann der Landkreis Regen mit 617,5 und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit 600,2.

Im Landkreis Regen sind am Dienstag vier weitere Menschen an Covid-19 verstorben. Das hat das Landratsamt heute bekannt gegeben. Damit steigt die Zahl der Coronatoten im Landkreis auf insgesamt 37 in diesem Jahr. Gestern wurden außerdem 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, also den zweiten Tag in Folge deutlich weniger als letzte Woche. Weiterhin bedeute das aber noch keine dauerhafte Entspannung der Lage im Landkreis Regen, so das Landratsamt. Entscheidend sei, ob die Zahlen weiter sinken und auch dauerhaft niedriger bleiben. Im Landratsamt schaue man vor allem auf die morgigen Werte, also den Mittwoch, und die Werte der Folgetage. Die waren in den letzten Wochen immer deutlich höher als die Zahlen von Montag und Dienstag. Das liegt daran, dass die Teststationen am Wochenende nicht geöffnet haben. Deshalb wird dann oft am Montag mehr getestet. Die Testergebnisse kommen dann meistens bis Mittwoch und ließen in den letzten Wochen dann die Coronazahlen wieder in die Höhe schnellen. Im Landkreis Regen hat der harte Lockdown schon früher begonnen als deutschlandweit . Ob er wirkt, muss man abwarten. Wie gestern auch, liegen insgesamt 92 Landkreisbürger wegen Covid-19 in Krankenhäusern, ein Teil davon inzwischen in Kliniken auch außerhalb des Landkreises.