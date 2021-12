Corona-Ticker Niederbayern: Omikron-Verdachtsfall im Kreis Regen

14.30 Uhr: Freyung-Grafenau: Morgen kein Hotspot-Lockdown mehr

Ab dem morgigen Dienstag ist der Landkreis Freyung-Grafenau kein Corona-Hotspot mehr, der Lockdown endet deshalb. Die Inzidenz im Landkreis lag fünf Tage in Folge unter dem Wert von 1.000. Damit entfallen die Hotspot-Regelungen für den Landkreis, meldet das Landratsamt. Landrat Sebastian Gruber (CSU) mahnte, dennoch "weiterhin achtsam zu bleiben", die Situation in den Kliniken sei nach wie vor angespannt. Ab morgen dürfen unter anderem Gastronomiebetriebe, Hotels und Kosmetik- sowie Fitnessstudios wieder öffnen. Außerdem werden die Zugangsbeschränkungen für Geschäfte gelockert.

14.00 Uhr: Erster Omikron-Verdachtsfall im Kreis Regen

Im Landkreis Regen gibt es den ersten Verdachtsfall auf die Omikron-Variante. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Die endgültige Bestätigung durch eine sogenannte Genomsequenzierung steht noch aus. Bislang ist es unklar, wie es zur Infektion kam. Die Ermittlung der Kontaktpersonen laufe, wobei sowohl für den Fall selbst, als auch für die Kontaktpersonen strengere Vorgaben zu Testungen, Isolation und Quarantäne gelten, so ein Sprecher des Landratsamtes.

13.47 Uhr: In Straubing wird auch an den Feiertagen getestet

In Straubing wird auch an Weihnachten, Silvester, Neujahr oder Heilig-Drei-Könige getestet. Dann wird die kommunale Corona-Teststation wieder an der Joseph-von-Fraunhofer-Halle zu finden sein, melden Stadt und Landkreis. Geöffnet hat das Test-Center an den Feiertagen von 8 bis 12 Uhr. Es werden sowohl kostenlose Antigen-Schnelltests wie auch kostenlose PCR-Tests für die laut Testverordnung berechtigten Personengruppen durchgeführt.

12.47 Uhr: Geiselhöring - Tests auch am Sonntag

Im Foyer der Labertalhalle in Geiselhöring befindet sich seit heute eine Corona-Teststation. Sie ist täglich von 16.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, auch am Sonntag. Anmeldungen sind online möglich unter www.ostbayerntest.de/gh. Das Ergebnis des Schnelltests wird 15 Minuten nach dem Test per E-Mail zugeschickt. Die Tests sind kostenlos und 24 Stunden gültig.

10.45 Uhr: Schnellteststation Dingolfing durchgehend geöffnet

Die Schnellteststation in Dingolfing hat ab sofort wegen der gestiegenen Nachfrage durchgehend geöffnet. Das hat das Landratsamt am Vormittag bekannt gegeben. Die Einrichtung am Auenweg 10 hat Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 9.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten der weiteren Teststationen im Landkreis in Landau, Eichendorf, Mengkofen und Reisbach bleiben unverändert. Um Anmeldung unter www.coronatest-dingolfing.de wird gebeten.