Corona-Ticker Niederbayern: Tiergarten Straubing mit Verlusten

15.06 Uhr: Positives Fazit zur Kontrollaktion Maskenpflicht

Am gestrigen Montag fand der erste bundesweite Aktionstag zur Einhaltung der Maskenpflicht statt. Auch die niederbayerische Polizei beteiligte sich an den Kontrollen: Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern waren über 200 Beamtinnen und Beamte an der Kontrollaktion beteiligt. Bereits das gestern Mittag gezogene Zwischenfazit war positiv, und nun ist auch das Endergebnis positiv ausgefallen, meldet die Polizei. In den öffentlichen Verkehrsmitteln, an den Haltestellen und in den Innenstadtbereichen, in denen eine Maskenpflicht angeordnet ist, sei eine sehr große Akzeptanz für die Maßnahmen festzustellen gewesen. Insgesamt mussten in ganz Niederbayern 78 Verstöße gegen die Maskentragepflicht geahndet werden. In 71 Fällen wurden Bußgeldanzeigen aufgenommen, in sieben Fällen wurden Verwarnungen in Höhe von 55 Euro ausgesprochen.

12.17 Uhr: Corona-Bußgelder: Straubing Spitzenreiter

In Niederbayerns kreisfreien Städten sind seit Beginn der Corona-Pandemie rund 427.000 Euro an Bußgeldern verhängt worden (Stand 07.12.). Spitzenreiter ist mit 207.000 Euro die Stadt Straubing. Dort wurden laut einer Sprecherin in den vergangenen Monaten rund 600 Bußgeldbescheide wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz erlassen. In den Städten Landshut und Passau wurde in diesem Jahr jeweils ein Gesamtbetrag von 110.000 Euro an Bußgeldern verhängt. Wie die Stadt Straubing auf BR-Anfrage am Montagabend mitteilte, sind Vergehen gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen seit dem ersten Lockdown weniger geworden. Dafür gebe es nun vermehrt Verstöße gegen die Maskenpflicht. In Landshut und Passau dagegen kommt es laut deren Sprechern hauptsächlich wegen Nichteinhaltung der Ausgangsbeschränkung zu Bußgeldern. Die Verstöße beträfen in Niederbayern überwiegend Privatpersonen. Durchschnittlich sei seit Beginn der Corona-Pandemie ein Bußgeld in Höhe von 165€ verhängt worden.

9.16 Uhr Vier Todesfälle in Passauer Senioreneinrichtungen

Seit gestern sind vier Menschen in Passau an, beziehungsweise mit Covid-19 gestorben. Wie die Stadt mitteilt, handelt es sich um drei Bewohner (90, 84, 81) und eine Bewohnerin (91) von zwei Senioreneinrichtungen. In den zwei Einrichtungen gelten weiterhin 96 Bewohner sowie 41 Mitarbeiter als infiziert. Im Klinikum Passau werden 83 Menschen mit Covid-19 behandelt, elf davon auf der Intensivstation. Vier Patienten müssen beatmet werden.

7.55 Uhr: Personalengpass in Arberlandkliniken

In den beiden Arberlandkliniken, den Krankenhäusern des Landkreises Regen, ist die Zahl der Beschäftigten, die mit dem Coronavirus infiziert oder in Quarantäne sind, mittlerweile auf 77 gestiegen. Das hat die Klinik bekannt gegeben. Wegen des Personalengpasses besteht in Zwiesel seit Sonntag faktisch vorerst ein Aufnahmestopp für neue Patienten und ein generelles Besuchsverbot für Patienten, die dort schon sind. Nur die Geburtshilfe bleibt weiterhin geöffnet.

Beide Kliniken haben geplante Operationen, zum Beispiel Knie-OPs, bis auf weiteres abgesagt und verschoben. Damit wird Personal frei für die Betreuung von Covid-19-Patienten. Die Arberlandklinik Viechtach nimmt weiterhin "normale" Patienten und Notfälle auf.

6.50 Uhr: Zahlen im Kreis Regen wieder gestiegen

Nachdem der Inzidenzwert im deutschlandweiten Corona-Hotspot Landkreis Regen von Sonntag (593) auf Montag (567) leicht gefallen war, ist er laut aktuellem Bericht des Robert-Koch-Instituts heute wieder gestiegen: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt (Stand: 0.00 Uhr) bei 578,7.

Seit heute Mitternacht ist die Allgemeinverfügung für den Landkreis in Kraft. Darin beschrieben werden die bereits seit Samstag geltenden strengen Ausgangsbeschränkungen, die Einschränkungen für Besucher in Pflege- und Seniorenheimen und bei Versammlungen und Gottesdiensten.

Schüler aller Jahrgangsstufen - also auch Grundschüler - müssen ab morgen in den Distanzunterricht. Eine Notbetreuung wird seitens der Schulen eingerichtet, heißt es in der amtlichen Bekanntmachung, die das Landratsamt gestern Abend verschickt hat. Der Anspruch auf Notbetreuung besteht ausschließlich für Kinder bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres, sofern die Betreuung durch die Erziehungsberechtigten selbst nicht sichergestellt werden kann, heißt es weiter. Zunächst sollen diese Regeln bis 15. Dezember gelten. "Die Maßnahmen werden fortlaufend hinsichtlich ihrer Verhältnismäßigkeit überprüft", so die Behörde.