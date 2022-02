Corona-Ticker Niederbayern: Landshut setzt auf E-Mail

10.06 Uhr: Mobile Impfteams auf Tour durch den Kreis Dingolfing-Landau

Ab dem 7. Februar gibt es eine Impftour durch den Landkreis Dingolfing-Landau. Das hat das Landratsamt heute mitgeteilt. Zwölf Stationen stehen bereits fest. Start ist am Montag in Eichendorf im Postsaal. Die mobilen Impfteams des BRK sind jeweils von 10 bis 16 Uhr vor Ort. Sie haben folgende Impfstoffe im Gepäck: Biontech (sowohl für Erwachsene als auch für Kinder), Moderna (für alle über 30 Jahren). Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig. Alle Stationen stehen auf der Homepage des Landkreises-Dingolfing Landau. Das Impfzentrum in Dingolfing hat unterdessen weiterhin an sechs Tagen pro Woche geöffnet.

5.42 Uhr: 6.500 Demo-Teilnehmer in Niederbayern

In Niederbayern haben am Montagabend (31.01.) erneut insgesamt rund 6.500 Menschen an den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Wie das Polizeipräsidium auf BR-Anfrage mitteilt, blieb es weitestgehend ruhig. Einige Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten wie Abstandsverstößen oder fehlenden Masken wurden aufgenommen. Die größten Versammlungen waren in Landshut (2.000 Teilnehmer), Vilshofen (810 Teilnehmer), Dingolfing (585 Teilnehmer) und Eggenfelden (550 Teilnehmer).