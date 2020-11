Corona-Ticker Niederbayern: Polizei löst Geschäftsfeier auf

9.58 Uhr: Polizei löst Geschäftsfeier auf: Elf Anzeigen

Eine unerlaubte Geschäftsfeier mit mehreren Gästen hat die Polizei am Samstagnachmittag (21.11) in Eging am See (Lkr. Passau) aufgelöst. Wie die Polizeiinspektion Vilshofen schreibt, hatte ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Freyung-Grafenau vor seinem Geschäft in Eging am See einen Pavillon mit Bierbänken und Stehtischen aufgestellt. Laut Polizeiangaben wurde kein Mund-Nasen-Schutz getragen und auch die Abstände wurden nicht eingehalten. "Sämtliche Beteiligte zeigten sich äußerst uneinsichtig und teilweise aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten", schreibt die Polizei. Auf der Feier wurde auch Alkohol getrunken. Gegen elf Gäste der Feier wird nun Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erstattet.

Auch in Plattling (Lkr. Deggendorf) und Eggenfelden (Lkr. Rottal-Inn) musste die Polizei zwei Feiern auflösen. In Plattling trafen sich mehrere Jugendliche im Rennbahnweg und tranken Alkohol. In Eggenfelden fand eine Party mit mehreren Personen im Alter zwischen 18 und 24 Jahren in einem Schrebergarten statt. Die Polizei leitete mehrere Bußgeldverfahren ein. Insgesamt rund 230 Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmen verzeichneten die Polizeidienststellen am Wochenende in ganz Niederbayern.

8.30 Uhr: Weitere Fälle in Passauer Seniorenheimen

In zwei Seniorenheimen der Stadt Passau breitet sich das Corona-Infektionsgeschehen weiter aus. In einer Einrichtung gibt es mittlerweile 25 positiv getestete Bewohner und Bewohnerinnen und 9 positiv getestete Mitarbeiter. An der anderen Einrichtung sind mittlerweile 12 positiv getestete Bewohner und sieben getestete Mitarbeiter zu verzeichnen. An der FOS/BOS wurde eine Lehrkraft positiv getestet.

7.13 Uhr: Positive Tests in Schulklassen und Kindergärten im Kreis Straubing-Bogen

Das Landratsamt Straubing-Bogen meldet 46 neue positive SARS-CoV-2-Tests am Wochenende. Betroffen sind auch mehrere Schulklassen und Kindergärten. So zum Beispiel eine siebte Klasse der Mittelschule Wiesenfelden, eine sechste Klasse am Burkhard-Gymnasium in Mallersdorf und eine achte Klasse am Veit-Höser-Gymnasium in Bogen. Kita-Gruppen sind in Obermotzing, Wiesenfelden und der SVE Grafentraubach betroffen. Am heutigen Montag werden auch noch an den beiden Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber in Mallersdorf Reihentests durchgeführt. Dort gab es zuvor positive Fälle.