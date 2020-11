Corona-Ticker Niederbayern: Gemeinschaftsunterkunft betroffen

12.17 Uhr: 68 Neuinfektionen im Landkreis Regen

Im Landkreis Regen gab es gestern 68 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Das hat heute das Landratsamt bekannt gegeben. Diese hohe Zahl lässt nun auch den Inzidenzwert wieder kräftig ansteigen, auf voraussichtlich 220 pro 100.000 Einwohner. Die Neuinfektionen gehen querbeet durch alle Bevölkerungsgruppen und Orte, erklärt der Pressesprecher des Landkreises Heiko Langer. Es gebe keinen einzelnen Hotspot. Auch die seit heute komplett geschlossene Realschule Viechtach sei nicht die Ursache für den enormen Anstieg. Dort gibt es bisher insgesamt nur acht bestätigte Fälle. 39 der 68 neuen Fälle im Landkreis waren Kontaktpersonen von Infizierten und deshalb dem Gesundheitsamt schon bekannt, damit auch schon in Quarantäne. In den Arberlandkliniken des Landkreises werden aktuell 16 Patienten wegen Covid-19 behandelt.

11.56 Uhr: Kein Passauer Scharfrichterbeil in diesem Jahr

Der Wettbewerb um den renommierten Kabarettpreis, das Passauer Scharfrichterbeil, wird Corona-bedingt abgesagt. Die Veranstalter bitten alle Künstler, die sich beworben haben, sich im kommenden Jahr nochmal mit aktuellem Material anzumelden. Es gibt auch schon ein neues Datum: Der Wettbewerb soll im Jahr 2021 am 1. Dezember stattfinden. Moderieren wird Beilträger Urban Priol.

"Diese Tradition zu brechen, ist für uns Scharfrichter besonders hart", schreiben die Veranstalter. Der Wettbewerb hätte eigentlich am 2. Dezember stattfinden sollen – Corona-konform nicht im beengten Scharfrichterhaus in der Altstadt, sondern im Großen Rathaussaal der Stadt. Doch aufgrund der aktuellen Lage sehe man sich auch nicht dort in der Lage, den Wettbewerb durchzuführen.

Das begehrte Passauer Scharfrichterbeil, das in diesem Jahr zum 39. Mal verliehen worden wäre, zählt zu den wichtigsten deutschen Nachwuchswettbewerben für Kabarettisten und Comedians. Es hat Größen wie Hape Kerkeling, Urban Priol, Luise Kinseher oder Michael Altinger den Weg geebnet.

10.25 Uhr: Gemeinschaftsunterkunf in Kelheim unter Quarantäne

Nachdem eine Bewohnerin der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber Kelheim "Kloster" positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist die Einrichtung vorsorglich unter Quarantäne gestellt worden. Wie das Landratsamt mitteilt, wurde die Betroffene und ihre Familie außerhalb der Einrichtung getrennt untergebracht. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner wurden vorsorglich unter Quarantäne gestellt. In der kommenden Woche sollen alle Personen getestet werden.

7.03 Uhr: Inzidenzzahlen - Passau überholt Freyung-Grafenau

Die Stadt Passau weist jetzt eine höhere Inzidenzzahl als der bisherige Corona-Hotspot, der Landkreis Freyung-Grafenau, auf. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet, liegt Passau heute bei 335,2 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Im Landkreis Freyung-Grafenau sank der Wert auf 328.

Dass die Zahlen sinken, sei erfreulich, aber noch kein Grund zur Entwarnung, sagte am Mittwoch ein Sprecher des Landratsamtes Freyung-Grafenau. Zu diesem Zeitpunkt lagen 28 Personen wegen Covid-19 im Krankenhaus, vier Patienten davon auf der Intensivstation. Noch am Sonntag hatte der Landkreis Freyung-Grafenau mit über 400 bundesweit den höchsten Inzidenzwert.

Gesunken ist auch die Inzidenzzahl in der Stadt Straubing: Sie unterschritt zum zweiten Mal in dieser Woche die Marke 100. Heute liegt sie bei 83,7. Das ist ostbayernweit - neben Neumarkt in der Oberpfalz (70,6) - der zweitbeste Inzidenzwert.

Um Infektionen nachzuverfolgen und Infektionsketten zu durchbrechen, sind Werte um die 50 nötig. Das ist laut Bundesregierung auch das Ziel der zur Zeit geltenden Corona-Maßnahmen.