Corona-Ticker Niederbayern: Rottal mit höchstem Wert in Bayern

7.26 Uhr: Weitere Rottaler Schulklassen in Quarantäne

Auch an der FOS Pfarrkirchen ist eine Klasse in Quarantäne, dazu zwei 9. Klassen der Mittelschule Eggenfelden und zwei 5. Klassen der Mittelschule Pfarrkirchen. Außerdem gibt es weitere positive Corona-Fälle in den Klassen der Mittelschule Pfarrkirchen, die sich bereits zuvor in Quarantäne befunden haben. Das meldet das Landratsamt.