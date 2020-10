Corona-Ticker Niederbayern: Warnstufe gelb in Landshut

13.05 Uhr: Warn-Ampel in Landshut nun auf gelb

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Landshut ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts heute auf statistisch 45 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen. Damit springt die bayernweit gültige Corona-Warnampel von Grün auf Gelb. Wie die Stadt mitteilt, treten mit Wirkung zum morgigen Samstag, 0 Uhr, gemäß der aktuellen Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung einige Beschränkungen in Kraft. Diese sehen unter anderem strengere Kontaktregeln und die Einführung einer Sperrstunde für die Gastronomie vor. Außerdem wird die Maskenpflicht ausgeweitet. Ziel ist es, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

"Leider hat sich diese Entwicklung seit Tagen abgezeichnet", sagt Oberbürgermeister Alexander Putz (FDP). Das Infektionsgeschehen sei momentan im gesamten Freistaat sehr dynamisch und habe nun auch Landshut voll erfasst: "Allein am Mittwoch und Donnerstag sind nach Angaben des Staatlichen Gesundheitsamts 17 Neuinfektionen im Stadtgebiet dazugekommen. Die Fallzahlen steigen bei uns also exponentiell an, das ist schon besorgniserregend", betont der Rathauschef und fordert alle Landshuterinnen und Landshuter deshalb nachdrücklich dazu auf, sich konsequent an die ab Samstag geltenden Vorschriften zu halten.

Die Stadt Landshut geht davon aus, dass bald auch der Grenzwert von 50 überschritten wird. Dann würden weitere Einschränkungen greifen, zum Beispiel eine Ausweitung der Maskenpflicht im Unterricht auch auf Grundschulen.

12.29 Uhr: Donau-Isar-Klinikum Deggendorf mit Appell an Bevölkerung: Besuche reduzieren

Der Klinikvorstand des Donau-Isar-Klinikums Deggendorf appelliert an die Bevölkerung angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen im Landkreis, Krankenbesuche auf das notwendigste zu reduzieren. Das gibt das Klinikum in einer Pressemitteilung bekannt. Zwar sei man gut auf einen möglichen Anstieg der Corona-Patientenzahlen vorbereitet. "Trotzdem brauchen wir die Unterstützung der Bevölkerung", so Klinikvorstand Dr. Inge Wolff. Ziel sei es, Patienten und Mitarbeiter im Krankenhaus zu schützen.

Am Donau-Isar-Klinikum Deggendorf gelten weiterhin die Regeln, dass jeder Patient pro Tag eine Stunde Besuch von einer Person empfangen darf. Vor allem sollte niemand als Besucher kommen, der sich krank fühlt oder Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person hatte, auch wenn nur der Verdacht besteht. "Wir appellieren an die Verantwortung eines jeden einzelnen, da ein Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim oder einem Krankenhaus weitreichende Konsequenzen haben kann", betont die Klinikleitung.

09.43 Uhr: Corona-Testzentrum Philippsreut geht am Montag in Betrieb

Der Landkreis Freyung-Grafenau richtet ein neues Testzentrum ein. In einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt es, dass ab kommenden Montag am Grenzübergang in Philippsreut ein zweites Corona-Zentrum aufgebaut wird.

Pendler und Landkreisbürger können sich hier von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auch ohne Voranmeldung testen lassen. Die Testung erfolgt als sogenannter "Walk-Through", also als Fußgänger-Durchlaufstation. Neben dem Testzentrum am Freyunger Volksfestplatz ist Philippsreut die zweite Einrichtung dieser Art im Landkreis Freyung-Grafenau. Das Philippsreuter Testzentrum im Schaltergebäude 5 des ehemaligen Zollabfertigungsgeländes könne in sehr kurzer Zeit aufgebaut werden, verspricht Landrat Sebastian Gruber (CSU). Es soll die bestehende Einrichtung und die niedergelassenen Ärzte im Landkreis entlasten. Betrieben wird die Station von einem ortsansässigen Rettungsdienst. Die Kosten übernimmt der Freistaat Bayern.

7.53 Uhr: Maskenpflicht auf Recyclinghöfen

Auf allen Betriebsanlagen des Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald gilt aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen ab sofort Maskenpflicht. Der Betreiber bittet darum, dass auch die Abstandregeln eingehalten werden. Der ZAW Donau-Wald betreibt 108 Recyclinghöfe in Niederbayern.

5.51 Uhr: Weiter steigende Fallzahlen in Niederbayern

Laut aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts hat in Niederbayern der Landkreis Rottal-Inn aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert mit 161,3. Darauf folgt der Landkreis Passau mit 113,7. Da diese beiden Landkreise den Wert von 100 überschreiten, steht die Corona-Ampel hier auf dunkelrot - es gelten schärfere Einschränkungen.

Mit einem Wert von 61,1 liegt der Landkreis Deggendorf nun im roten "Alarmbereich". Ebenso der Landkreis Landshut mit 71,3, der Landkreis Regen mit 69,8 und der Landkreis Dingolfing-Landau mit 51,7.

Bei den kreisfreien Städten kratzt Straubing mit einem Wert von 98,3 an der dunkelroten Warnstufe. Auch Passau liegt mit 79,5 im roten Bereich.

Gestern hatte das RKI für den Landkreis Rottal-Inn einen falschen, zu niedrigen Wert angegeben. Einige positive Fälle wurden zwar vom Gesundheitsamt gemeldet, kamen aber beim Robert Koch-Institut nicht an.