Corona-Ticker Niederbayern: Lolli-Test gut angelaufen

13.19 Uhr: Lolli-Test an Deggendorfer Grundschule gut angelaufen

Im Vorfeld hatte es viel Kritik an den so genannten Lolli-Tests für Grundschulkinder gegeben, unter anderem von der GEW, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Der organisatorische Aufwand sei zu kurzfristig, so die Gewerkschaft. Bayernweit gibt es deswegen noch Verzögerungen bei der Einführung der Pooltests. An der Grundschule St. Martin in Deggendorf klappte der Start mit den Lolli-Tests dagegen problemlos. Und auch der Weitertransport der Proben funktionierte reibungslos. Künftig machen alle Grundschulkinder zweimal wöchentlich den so genannten Lolli-Test. Er wird dann per PCR-Test ausgewertet.