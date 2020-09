Corona-News-Ticker Niederbayern: Weitere Quarantäneanordnungen

6.00 Uhr: Quarantäne und Schließungen in Kindergärten und Schulen

Wegen einigen Coronafällen haben ab heute eine Schule und ein Kindergarten in Niederbayern geschlossen. Mehrere Klassen und eine Kindergartengruppe sind in Quarantäne.

Geschlossen sind die Realschule in Schöllnach (Lkr. Deggendorf) und der Kindergarten Fröhliche Heide in der Gemeinde Saal an der Donau (Lkr. Kelheim).

In Quarantäne sind zwei Grundschulklassen samt Lehrkräfte in Garham (Lkr. Passau), die zweite Klasse der Grundschule Feldkirchen (Lkr. Straubing-Bogen) und eine Kindergartengruppe in Bogen.

Bereits seit vergangener Woche sind eine Klasse und vier Lehrer in Bischofsmais im Kreis Regen und eine dritte Klasse und deren Lehrerin in Pfarrkirchen im Kreis Rottal-Inn in Quarantäne.