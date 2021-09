Corona-Ticker Niederbayern: Ansteckungen im Familienkreis

17.37 Uhr: Ansteckungen im Familienkreis

Neue Coronainfektionen, die in der Region Landshut festgestellt worden sind, verbleiben auf hohem Niveau. Das teilt das Landratsamt heute mit. Seit Montag wurden dem Gesundheitsamt 105 positive Befunde übermittelt, heißt es. Das Virus werde vor allem innerhalb des Familienkreises weitergeben: "Es stecken sich gleich ganze Hausstände an".

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Landshut liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) heute bei 101,7.

Ein leichter Rückgang lässt sich laut Landratsamt bei der Belegung von Corona-Patienten in den Akutkliniken in Stadt und Landkreis Landshut feststellen.

Nach wie vor läuft die Aktionswoche #HierWirdGeimpft, an der sich auch das Impfzentrum des Landkreises Landshut beteiligt. Am Freitag können sich Kinobesucher und weitere Interessierte von 15 bis 22 Uhr am Cineplex Vilsbiburg impfen lassen. Am Samstag besteht von 9 bis 18 Uhr am Edeka-Parkplatz in Wörth an der Isar die Möglichkeit, sich immunisieren zu lassen.

Kommende Woche werden die mobilen Teams am Johannesstift in Altdorf zugegen sein. Neben den ursprünglichen Immunisierungsbehandlungen können auch bei jedem Termin Drittimpfungen verabreicht werden.

9.10 Uhr: Passauer Bischof ruft zum Impfen auf

Der Passauer Bischof Stefan Oster hat auf seinem persönlichen Blog zum Impfen gegen das Coronavirus aufgerufen. Die Frage, ob es eine moralische Verpflichtung gebe, sich impfen zu lassen, sei auch in der Kirche hoch umstritten. Er, Oster, halte es allerdings eben aus moralischen Gründen sehr wichtig, sich impfen zu lassen. Der Bischof wörtlich: "Ich möchte nicht von einer Pflicht sprechen, aber die zentralen Gründe für eine Impfung geben zumindest für mich selbst den Ausschlag für eine abgewogene, positive Entscheidung für die Impfung."

Durch eine Impfung könnten andere, vor allem Schwächere, geschützt werden. Und: Man könne dazu beitragen, dass das gesellschaftliche und kirchliche Leben wieder in normale Bahnen zurückkehren könne. Trotzdem, so Oster, müsse es eine freie, persönliche Entscheidung der einzelnen Personen bleiben, sich impfen zu lassen. Der Bischof schließt den Beitrag ab mit den Worten: „Ich hoffe ehrlich auf eine vernünftige Abwägung und möchte daher alle Zweifelnden aufrufen, die genannten Argumente zu überlegen und den Schritt zur Impfung zu gehen."