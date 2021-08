Corona-Ticker Niederbayern: Beschränkungen in Straubing-Bogen

12 Uhr: Weitere Corona-Beschränkungen im Landkreis Straubing-Bogen

Auch im Landkreis Straubing-Bogen steigen die Coronazahlen weiter an. Am vergangenen Freitag lag die vom Robert-Koch-Institut bekannt gemachte 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 52,1 und hat damit die Schwelle von 50 überschritten. Über das Wochenende ist der Wert nochmals gestiegen. Aktuell liegt er bei 63,9. Damit gelten ab morgen im Landkreis Straubing-Bogen weitere Beschränkungen.

Wie das Landratsamt mitteilt, dürfen sich lediglich Angehörige des eigenen Hausstandes plus Angehörige zweier weiterer Haushalte treffen, hierbei dürfen es höchstens zehn Personen sein. Kinder unter 14 sowie geimpfte und genesene Personen werden nicht mitgezählt, heißt es weiter. Bei privaten Veranstaltungen mit besonderem Anlass sind 25, unter freiem Himmel bis zu 50 Personen erlaubt. Dies gilt jeweils zuzüglich geimpfter oder genesener Personen. Öffentliche Veranstaltungen aus besonderem Anlass und mit einem von Anfang an klar begrenzten und geladenen Personenkreis sind bis zu 25 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem Himmel jeweils einschließlich geimpfter oder genesener Personen zulässig.