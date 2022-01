Corona-Ticker Niederbayern: Impfaktionswoche in Rottal-Inn

15.45 Uhr: Impfaktionswoche im Impfzentrum Rottal-Inn

Die bayernweite 7-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist seit etlichen Tagen wieder am Steigen, davon bleibt auch der Landkreis Rottal-Inn nicht verschont. Stand Montag lag die Inzidenz hier laut RKI bei 230,7, bayernweit sogar bei 321,8.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, will das vom BRK-Kreisverband Rottal-Inn betriebene Impfzentrum in Eggenfelden in Absprache mit dem Landratsamt Rottal-Inn in der aktuellen Woche vom 10. bis 14. Januar 2022 eine Impfaktionswoche zu starten. In dieser Zeit sind Impfungen sowohl mit als auch ohne festen Termin möglich, hieß es. Das Impfzentrum und der Landkreis rufen die Bürger dazu auf, dieses Angebot wahrzunehmen. Zusammen mit den Impfungen in den Arztpraxen könne man so, binnen 30 Tagen die Marke von 200.000 Impfungen im Landkreis überschreiten.

Impfwillige unter 30 Jahren erhalten in der Impfaktionswoche den Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer, bei über 30-Jährigen wird auf Spiekavax von Moderna zurückgegriffen. Eine Wahlmöglichkeit besteht hierbei nicht. Alternativ kann ab 18 Jahren das Janssen Vakzin von Johnson & Johnson verabreicht werden.

Offene Impftermine & Impfplätze in der Impfaktionswoche:

• Dienstag, 11. Januar 2022: von 14 Uhr bis 18 Uhr 350 offene Impfplätze (ohne Termin) zur Verfügung

• Mittwoch, 12. Januar 2022: von 18 Uhr bis 21 Uhr 400 offene Impfplätze (ohne Termine) zur Verfügung

• Donnerstag, 13. Januar 2022: von 14 Uhr bis 18 Uhr 350 offene Impfplätze (ohne Termin) zur Verfügung

• Freitag, 14. Januar 2022: von 14 Uhr bis 18 Uhr 300 offene Impfplätze (ohne Termin) zur Verfügung

Wer lieber einen festen Termin haben will, kann sich auch weiterhin für einen unter www.impfzentren.bayern registrieren oder einen Termin bei seinem Hausarzt vereinbaren.

Die Impfaktionswoche gilt ausdrücklich nicht für Kinderimpfungen, diese werden wie gehabt an gesonderten Terminen stattfinden.

10.15 Uhr: Zugangsregeln am Landgericht Landshut verschärft

Am Landgericht Landshut gilt ab heute für Besucher die 3G Regel - und zwar für Landgericht, Amtsgericht und Staatsanwaltschaft. Der Impfnachweis, der Nachweis über die Genesung oder der aktuelle negative Testnachweis und ein gültiges Ausweisdokument müssen bei Betreten des Gebäudes an der Eingangskontrolle vorgezeigt werden. Für einen aktuellen Testnachweis darf nach den derzeit geltenden Bestimmungen die zugrundeliegende Testung bei einem Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden zurückliegen, bei einem PCR-Test maximal 48 Stunden.

Diese Maßnahme beruht auf dem Hausrecht des Präsidenten und dient der Abwehr der gesundheitlichen Gefahren aufgrund der Ausbreitung der Coronavariante Omikron, heißt es von der Behörde. Für Beteiligte eines konkreten gerichtlichen Verfahrens gilt die 3G-Regel grundsätzlich nicht. Diese müssen durch das Vorzeigen des entsprechenden Ladungsschreibens sowie eines gütigen Ausweisdokuments bereits an der Eingangskontrolle ihre Beteiligtenstellung nachweisen.

10.02 Uhr: Impfzentrum Dingolfing jetzt auch montags geöffnet

Das Impfzentrum in Dingolfing hat ab sofort auch montags geöffnet. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Somit ist es möglich, sich an sechs Tagen in der Woche gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Die Anmeldung und Buchung ist möglich unter www.impfzentren.bayern. Samstags wird auch ohne Termin geimpft. Das Impfzentrum hat damit von Montag bis Freitag von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr geöffnet und am Samstag von 10 bis 16 Uhr.