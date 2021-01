Corona-Ticker Niederbayern: Videobotschaft statt Neujahrsempfang

15.45 Uhr: Landshut bereitet sich auf Impfungen vor

In der Stadt Landshut können demnächst rund 4.200 Bürgerinnen und Bürger gegen Corona geimpft werden, die das 80. Lebensjahr vollendet haben und nicht in einem Pflegeheim wohnen. Das kündigte Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) am Nachmittag an. Bislang wurden in der Stadt Landshut gemäß der bundesweit verbindlichen Impfstrategie in den vergangenen Wochen Hunderte Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen, das dortige Personal sowie ausgewählte Pflegekräfte und Ärzte von Krankenhäusern geimpft.

Die über 80-Jährigen werden in den nächsten Tagen per Brief von der Stadt zur Schutzimpfung eingeladen. Die Impfungen werden dann voraussichtlich ab Ende Januar im Impfzentrum auf dem Messegelände an der Niedermayerstraße 100 erfolgen. Über 80-Jährige können sich ab sofort telefonisch oder per Online-Formular für die Immunisierung vormerken lassen. Die entsprechenden Kontaktdaten sind in dem Schreiben an die Senioren enthalten.

Eine konkrete Terminvereinbarung sei noch nicht möglich, weil nach wie vor unklar ist, wann und in welchem Umfang der Bund die benötigten Impfstoffdosen liefern kann.

Landshuts Oberbürgermeister Putz hofft, dass sich möglichst viele Seniorinnen und Senioren für die Impfung entscheiden

14.40 Uhr: Niederbayern weiter über 200

Der Regierungsbezirk Niederbayern überschreitet heute erneut die Sieben-Tage-Inzidenz von 200. Das meldet das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen. Mit 218,9 liegt Niederbayern weiterhin an der Spitze bei den Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner hochgerechnet innerhalb von sieben Tagen in ganz Bayern. Auf Platz zwei - auch mit einer Inzidenz von über 200 - liegt Oberfranken. Alle anderen bayerischen Bezirke haben laut LGL eine Inzidenz von unter 200.

Weiter hat das LGL zum heutigen Dienstag im Freistaat 1.740 neue Corona-Fälle registriert. Damit liegt die Zahl der Infizierten bei insgesamt 358.967. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg in Bayern laut LGL um 162 auf nun insgesamt 8.079.

12.58 Uhr: Online-Registrierung fürs Impfen in FRG möglich

Eine Impfanmeldung für Menschen, die im Landkreis Freyung-Grafenau wohnen, ist ab sofort auch über das zentrale Online-Registrierungssystem möglich. Das teilte das Landratsamt mit. Die Impfung soll zunächst Personen über 80 Jahren und Bewohnerinnen und Bewohnern in Alten- und Pflegeheimen angeboten werden, da diese besonders gefährdet sind.

Einen Impftermin erhalten die Bürger über die Internetseite: www.impfzentren.bayern.

Die registrierten Personen mit der aktuell höchsten Priorität werden entsprechend der Coronaimpfverordnung je nach Verfügbarkeit der Impftermine von dem zuständigen Impfzentrum per SMS oder E-Mail (gegebenenfalls auch telefonisch) zur persönlichen Terminbuchung eingeladen, heißt es weiter.

Man muss sich nur einmal online registrieren und wird dann automatisch kontaktiert, sobald man an der Reihe ist. Eine weitere Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Impfzentrum ist daher nicht erforderlich. "Bitte verzichten Sie auch auf Nachfragen, da dies die Kapazitäten der Impfzentren belastet und zu Verzögerungen im Ablauf der Terminvereinbarungen führt", betont Landkreis-Pressesprecher Karl Matschiner.

9.36 Uhr: Aufnahmestopp in Reha-Klinik

Die Silberbergklinik, eine Rehaklinik in Bodenmais im Kreis Regen, hat nach mehreren positiven Coronafällen bei Personal und Patienten am Wochenende einen freiwilligen Aufnahmestopp verhängt, der zunächst eine Woche gelten soll. Das sagte der Geschäftsführer Tristan Gudat heute dem BR auf Nachfrage. Anlass waren vier positiv getestete Mitarbeiter an einem Tag, so Gudat. Daraufhin wurde ein Reihentest bei insgesamt 250 Beschäftigten und Patienten durchgeführt. Dabei kamen neun positive Testergebnisse raus. "Es ist also nicht so schlimm wie zunächst gedacht", sagte Gudat, "aber die Sicherheit von Patienten und Personal geht vor."

Die Silberbergklinik hatte in den letzten Wochen immer wieder Coronapatienten von den beiden Arberlandkliniken übernommen, um die überlasteten Krankenhäuser im Kreis Regen zu entlasten. Diese Patienten liegen jedoch immer auf einer eigenen Station, betonte der Sprecher. Die Fälle hätten nichts mit den jetzigen Ansteckungen zu tun. Momentan habe man auch gar keine Coronapatienten mehr aus den Krankenhäusern, weil sich die Lage im Landkreis Regen inzwischen etwas entspannt hat. Die Silberbergklinik will aber auch in Zukunft aushelfen, wenn die Arberlandkliniken mit Coronapatienten überlastet sind.