Corona-Ticker Niederbayern: Inzidenz über Ostern unter 1.000

10.30 Uhr: Inzidenz über Ostern unter 1.000

Die Corona-Inzidenz in Niederbayern bleibt auch über Ostern unter der 1.000er-Marke. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet heute den niedrigsten bayerischen Wert aus dem Landkreis Regen. Dort haben sich in den vergangenen sieben Tagen 470 Menschen auf 100.000 Einwohner gerechnet mit Covid-19 angesteckt. Den höchsten Inzidenzwert in Niederbayern hat der Landkreis Kelheim mit 995.

Allerdings, so das RKI, sind die Zahlen derzeit mit Vorsicht zu genießen. In der Ferienzeit werde weniger getestet und gemeldet. Experten gehen ohnehin schon von einer hohen Dunkelziffer aus, da beispielsweise nicht alle Infizierten einen PCR-Test zum Nachweis der Infektion durchführen ließen.