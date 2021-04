Corona-Ticker Niederbayern: 74-Jähriger nach Impfung gestorben

9.38 Uhr: Dingolfing-Landau drei Tage über 200

Nachdem der Landkreis Dingolfing-Landau am Samstag (10.04.) den dritten Tag in Folge den Inzidenzwert von 200 überschritten hat (Stand heute 285,5), gelten ab heute (12.04) schärfere Corona-Maßnahmen. Wie das Landratsamt auf seiner Homepage bekanntgibt, bleiben Ladengeschäfte weiterhin geschlossen.

Click & Collect ist wie bisher inzidenzunabhängig und ohne Vorlage eines negativen Testergebnisses möglich. Ausgenommen sind bedarfsnotwendige Geschäfte. Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte, Buchhandlungen und Schuhgeschäfte zählen seit heute nicht mehr zu den bedarfsnotwendigen Ladengeschäften. Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr bleibt bestehen. Der Kontakt ist auf den eigenen Haushalt und eine weitere Person beschränkt.

9.26 Uhr: Corona-Inzidenz in Landshut unter 100 - Lockerungen frühestens ab Dienstag

Mit einem aktuellen Inzidenzwert von 92,6 (Stand 12.04) liegt die Stadt Landshut heute (12.04) den dritten Tag in Folge unter einem 100er-Inzidenzwert. Wie der Pressesprecher der Stadt, Johannes Viertlböck, auf BR-Anfrage mitteilt, wird damit frühestens morgen die "Corona-Notbremse" wieder gelockert. Wahrscheinlicher sei aber Mittwoch, so Viertlböck.

Das bedeutet, dass Läden wieder zum Terminshopping ("Click & Meet") zurückkehren dürfen. Die nächtliche Ausgangssperre wird dann aufgehoben, und es können sich wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen.

Weil am Freitag der 7-Tage-Inzidenzwert noch über 100 lag, wurde für alle Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen der Distanzunterricht angeordnet. In Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindertagespflegestellen wurde wieder auf Notbetreuung umgestellt. Sollte am Freitag, dem Stichtag für Schulen, der 7-Tage-Inzidenwert weiterhin unter 100 liegen, findet in der kommenden Woche für alle Schüler der Wechselunterricht statt.

7.41 Uhr: 74-Jähriger stirbt nach Corona-Impfung

Im Landkreis Dingolfing-Landau wird ein Todesfall untersucht, der in Zusammenhang mit einer Corona-Impfung stehen könnte. Wie das Landratsamt auf seiner Homepage mitteilt, wurde am Sonntagvormittag (11.04.) ein 74-jähriger Mann tot in seinem Auto aufgefunden. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Impfzentrums Dingolfing, der 74-Jährige war zuvor mit Corona Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft worden.

Eine Obduktion soll jetzt klären, ob die Impfung als Todesursache ausgemacht werden kann. Das zur Prüfung von Verdachtsfällen von Impfkomplikationen zuständige Paul-Ehrlich-Institut sowie das Bayerische Gesundheitsministerium sind laut Landratsamt Dingolfing-Landau bereits über den Sachverhalt informiert.