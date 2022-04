Corona-Ticker Niederbayern: Inzidenzen gehen zurück

Laut RKI liegt der Inzidenzwert in Niederbayern nur noch der Kreis Freyung-Grafenau bei über 2.000. Das Test-und Impfzentrum in Pfarrkirchen kündigt geänderte Öffnungszeiten über Ostern an. Mehr zur Corona-Lage in Niederbayern im Ticker: